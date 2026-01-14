UBS stuft BOEING CO auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Buy" belassen. Dies schrieb Gavin Parsons am Dienstagabend anlässlich der Auslieferungs- und Auftragszahlen für den Dezember. Das Verhältnis zwischen Neuaufträgen und verbuchten Geschäften (book to bill) habe bei 2 gelegen./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 19:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 210EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 11:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Gavin Parsons

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 275

Kursziel alt: 275

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

