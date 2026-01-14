Berenberg belässt Puma auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

Aktientrend_ schrieb 08.01.26, 18:27

Was soll ANTA mit 29% von Puma? Pinault verfügt über mehr als 30% der Anteile!



ANTA erklärt zuletzt 2025, ab 2030 mindest auf Augenhöhe mit Nike beim Umsatz zu sein, am besten vor ihnen. Hierzu gab es lautstarke Verkündungen durch expansives und aggressives Wachstum das Ziel erreichen zu wollen und zwar vor allem durch Zukäufe. Also was soll ANTA mit 29% von Puma? Mal von einem persönlichen Fetisch des Eigentümers von ANTA für Raubkatzen abgesehen, hätte ANTA keinerlei Vorteile.



Was ANTA braucht ist ein funktionierendes, sofort verfügbares und umfassendes Liefer- und Lagernetz in Europa und Nordamerika. Die 29% von Artemis sind der Anfang zu den 30% die benötigt werden für ein zwangsläufiges Pflichtangebot an alle anderen. Hierzu passt auch die Spekulation vor Monaten CVC als Großinvestorengruppe in Europa ist irgendwie in die Puma Übernahmespekulation involviert. Pinault hält als Familie mehr als 30%, wenn dann alles würde ich sagen. Warum sollte man die letzten 3% behalten wollen? ANTA hat erst im Oktober seinen Vertrieb in Europa gestartet mit einem großen Event in Paris. ANTA geht aufs Ganze und will kein Teilhaber werden.



Neben dem Preis gibt es andere Möglichkeiten. Artemis Pinault und wer auch immer kann auch mit neuen Anteilen an einer neu geschaffenen Holding zum Verkauf bewegt werden. 30€ in bar und dazu eine gewisse Anzahl an Anteilen an der Holding die Puma und andere Zukäufe halten wird. Zukünftig wird die Holding dann an die Börse geführt. Schon mal passiert mit ANTA. Der Preis für die 29% bestimmt auf jeden Fall ein mögliches Angebot an alle anderen oder ist maßgeblich.