ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Puma auf 'Buy' - Ziel 40 Euro
- Berenberg belässt Puma auf "Buy" mit 40 Euro Ziel.
- Latenter Markenwert durch Übernahmespekulationen hoch.
- Neues Management soll Wertsteigerung realisieren.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Puma habe immensen latenten Markenwert, wie jüngste Übernahmespekulationen, neue Produkte und Google-Suchanfragen zeigten, schrieb Nick Anderson am Dienstagabend. Er geht davon aus, dass das neue Management diesen Wert auch schöpfen wird./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 17:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 22,48 auf Tradegate (14. Januar 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +0,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,19 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,31 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -23,90 %/+79,05 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 40 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu PUMA - 696960 - DE0006969603
Das denkt die wallstreetONLINE Community über PUMA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PUMA eingestellt.
Africa-Cup und kein User merkt es… sind nicht Aktien von Kaffeeautomaten oder Pepsi-Cola oder Mc Donalds besser geeignet. Merchandise, Marketing etc…. Wieviele Fans bzw Follower hat Mo Salah? Wie hoch sind die Preise für Trikots, Shorts etc. von Ägyptischer Nationalmannschaft? Wieviele wurden geordert?
Das Ganze kann für Kleinaktionäre zunächst eine komplette Nullnummer werden.
Die aktuell kursierende Übernahme‑Phantasie bringt – so wie sie beschrieben ist – den Kleinaktionären erstmal gar nichts, außer möglichen Spekulationsgewinnen durch Kursbewegungen.
Warum?
Für Anta wäre es wirtschaftlich wenig sinnvoll, über 29 % zu gehen. Mit genau 29 % wären sie:
- größter Aktionär
- faktischer Machtfaktor
- mit erheblichem Einfluss auf Strategie und Management
…und das zum „Schleuderpreis“ von rund 1,2 Mrd. € – ohne die Kosten einer Vollübernahme.
Pflichtangebot erst ab 30 %
Sollte Anta eine vollständige Übernahme anstreben, müssten sie die 30 %-Schwelle überschreiten. Dann wäre ein Pflichtangebot an alle Aktionäre fällig – üblicherweise mindestens zum Preis, den Artemis für seine Aktien erhält.
Stand Januar 2026 hält Anta exakt 0 % an Puma.
Wenn Anta bereits >1 % halten würde, gäbe es klare Hinweise:
a) Stimmrechtsmitteilungen (§33 WpHG) Ab 3 % meldepflichtig → keine Meldung vorhanden.
b) Investor‑Relations‑Daten von Puma Puma listet seine Großaktionäre → nur Artemis mit 29 %, kein Anta.
c) Börsenpflichtmeldungen der HKEX Anta ist in Hongkong gelistet → jede wesentliche Beteiligung wäre meldepflichtig → keine Meldung.
Resümee
- Anta kauft nur 29 % → kein Pflichtangebot, kein garantierter Preis.
- Anta geht später über 30 % → Pflichtangebot, mindestens zum Artemis‑Preis.
- Anta erreicht irgendwann >95 % → Squeeze‑out, Barabfindung.
Anta könnte später:
- weitere 5–10 % am Markt kaufen,
- ein freiwilliges Angebot machen,
- oder erst nach einem erfolgreichen Turnaround eine Vollübernahme anstreben.
Das reduziert Risiko und Kapitalbindung – und genau so agieren viele Konzerne.
ANTA erklärt zuletzt 2025, ab 2030 mindest auf Augenhöhe mit Nike beim Umsatz zu sein, am besten vor ihnen. Hierzu gab es lautstarke Verkündungen durch expansives und aggressives Wachstum das Ziel erreichen zu wollen und zwar vor allem durch Zukäufe. Also was soll ANTA mit 29% von Puma? Mal von einem persönlichen Fetisch des Eigentümers von ANTA für Raubkatzen abgesehen, hätte ANTA keinerlei Vorteile.
Was ANTA braucht ist ein funktionierendes, sofort verfügbares und umfassendes Liefer- und Lagernetz in Europa und Nordamerika. Die 29% von Artemis sind der Anfang zu den 30% die benötigt werden für ein zwangsläufiges Pflichtangebot an alle anderen. Hierzu passt auch die Spekulation vor Monaten CVC als Großinvestorengruppe in Europa ist irgendwie in die Puma Übernahmespekulation involviert. Pinault hält als Familie mehr als 30%, wenn dann alles würde ich sagen. Warum sollte man die letzten 3% behalten wollen? ANTA hat erst im Oktober seinen Vertrieb in Europa gestartet mit einem großen Event in Paris. ANTA geht aufs Ganze und will kein Teilhaber werden.
Neben dem Preis gibt es andere Möglichkeiten. Artemis Pinault und wer auch immer kann auch mit neuen Anteilen an einer neu geschaffenen Holding zum Verkauf bewegt werden. 30€ in bar und dazu eine gewisse Anzahl an Anteilen an der Holding die Puma und andere Zukäufe halten wird. Zukünftig wird die Holding dann an die Börse geführt. Schon mal passiert mit ANTA. Der Preis für die 29% bestimmt auf jeden Fall ein mögliches Angebot an alle anderen oder ist maßgeblich.