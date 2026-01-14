    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA

    ANALYSE-FLASH

    Berenberg belässt Puma auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

    • Berenberg belässt Puma auf "Buy" mit 40 Euro Ziel.
    • Latenter Markenwert durch Übernahmespekulationen hoch.
    • Neues Management soll Wertsteigerung realisieren.
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Puma habe immensen latenten Markenwert, wie jüngste Übernahmespekulationen, neue Produkte und Google-Suchanfragen zeigten, schrieb Nick Anderson am Dienstagabend. Er geht davon aus, dass das neue Management diesen Wert auch schöpfen wird./rob/ag/tih

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 22,48 auf Tradegate (14. Januar 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +0,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,31 Mrd..

    PUMA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -23,90 %/+79,05 % bedeutet.


