UBS stuft DIAGEO auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1780 Pence auf "Neutral" belassen. Das Geschäft mit dem chinesischen Schnaps Baijiu könne man außerhalb des Kerngeschäfts ansiedeln, schrieb Sanjeet Aujla am Dienstagabend anlässlich der Verkaufsspekulationen für diesen Bereich. Damit könnten die Briten ihre Verbindlichkeiten etwas reduzieren und den Barmittelumschlag verbessern./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 19:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 19,25EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 11:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Sanjeet Aujla
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 17,8
Kursziel alt: 17,8
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
