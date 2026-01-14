    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Fuhst übernimmt Chefredaktion der 'Welt-Gruppe' - Burgard geht

    Für Sie zusammengefasst
    • Helge Fuhst wechselt zu Axel Springer als Chefredakteur.
    • Jan Philipp Burgard tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück.
    • Fuhst steuert markenübergreifend die Premium-Gruppe.
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Der bisherige Leiter der ARD-"Tagesthemen", Helge Fuhst, wechselt zu Axel Springer. Er übernimmt zum nächstmöglichen Zeitpunkt den Vorsitz der Chefredaktionen der sogenannten Premium-Gruppe, zu der die Marken "Welt", "Politico Deutschland" und "Business Insider Deutschland" gehören, teilte der Konzern mit.

    Der bisherige Chefredakteur der "Welt"-Gruppe, Jan Philipp Burgard, legt seine Funktionen mit sofortiger Wirkung aus gesundheitlichen Gründen nieder. Dies teilte Axel Springer ebenfalls mit.

    Aufgaben und Organisation der Premium-Gruppe

    Nach Angaben des Unternehmens steuert Fuhst in seiner neuen Funktion markenübergreifend die Berichterstattung der Premium-Gruppe. Die Chefredakteure Gordon Repinski ("Politico Deutschland") und Moritz Seyffarth ("Business Insider Deutschland") bleiben in ihren Ämtern und leiten weiterhin die Kompetenzcenter Politik und Wirtschaft. Sie berichten künftig an Fuhst. Herausgeber Ulf Poschardt bleibt im Amt.

    Seit 2020 war Fuhst Teil des Moderatorenteams, das die ARD-"Tagesthemen" präsentiert. Zudem war er stellvertretender Chefredakteur von ARD-aktuell, der übergreifenden Nachrichtenredaktion beim NDR, und trug damit auch Mitverantwortung für die "Tagesschau". Davor war Fuhst Programmgeschäftsführer bei dem Fernsehsender Phoenix.

    Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner erklärte laut Mitteilung des Unternehmens: "Mit Helge Fuhst übernimmt ein hervorragender Journalist und ausgezeichneter Medienmanager die redaktionelle Spitze der Premium-Gruppe." Burgard dankte er für dessen Arbeit./svv/DP/mis






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
