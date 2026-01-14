    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bitcoin-Kurs steigt weiter - Geopolitische Unsicherheiten

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin profitiert von geopolitischen Unsicherheiten.
    • Kurs steigt auf etwa 95.700 Dollar, 1.000 Dollar mehr.
    • Weitere Gewinne erfordern Zinssenkungen in den USA.
    Bitcoin-Kurs steigt weiter - Geopolitische Unsicherheiten
    Foto: André François McKenzie - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Mittwoch weiter von der angespannten Lage im Iran und der Sorge vor geopolitischen Unsicherheiten in der Region am Persischen Golf profitiert. Eine stärkere Nachfrage nach der ältesten und bekanntesten Kryptowährung ließ den Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf etwa 95.700 Dollar steigen. Damit lag er etwa 1.000 Dollar über dem Niveau vom Vorabend.

    Zuvor hatte ein Kurssprung den Bitcoin in der Nacht zum Dienstag für kurze Zeit über 96.000 Dollar steigen lassen und damit auf den höchsten Stand seit Mitte November. Nach Einschätzung des Analysten Timo Emden von Emden-Research sind die jüngsten Gewinne beim Bitcoin "weniger Ausdruck neuer fundamentaler Stärke als vielmehr eine Reaktion auf ein angespanntes globales Umfeld".

    Neben den Protesten im Iran, die vom Regime in Teheran gewaltsam niedergeschlagen werden, hat auch der US-Militärschlag gegen Venezuela geopolitische Unsicherheiten geschürt. Zu den großen Profiteuren der Entwicklung zählen vor allem Edelmetalle wie Gold und Silber, deren Preise immer neue Rekordwerte erreichen. Marktbeobachter sehen die jüngsten Kursgewinne bei Kryptowährungen allerdings auch als eine Folge der stärkeren Nachfrage nach sicheren Anlagehäfen.

    Für weitere Kursgewinne beim Bitcoin bis über die Marke von 100.000 Dollar braucht es nach Einschätzung des Analysten Emden aber noch mehr Rückenwind durch die Zinspolitik in den USA. "Solange die US-Notenbank keine zusätzlichen Zinssenkungen signalisiert, bleibt die Bewegung lediglich taktischer Natur", sagte er.

    Im vergangenen Jahr waren sinkende Zinsen einer der stärksten Kurstreiber beim Bitcoin. Vor allem Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed spielen eine wichtige Rolle. Sie stärken die Nachfrage nach der Kryptowährungen, die keine Marktzinsen abwerfen und haben den Bitcoin im Oktober auf ein Rekordhoch bei 126.000 Dollar steigen lassen./jkr/jha/

    Bitcoin

    -0,43 %
    +1,44 %
    +5,32 %
    -17,53 %
    +894,40 %




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Bitcoin-Kurs steigt weiter - Geopolitische Unsicherheiten Der Bitcoin hat am Mittwoch weiter von der angespannten Lage im Iran und der Sorge vor geopolitischen Unsicherheiten in der Region am Persischen Golf profitiert. Eine stärkere Nachfrage nach der ältesten und bekanntesten Kryptowährung ließ den Kurs …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     