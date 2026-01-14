ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Moller-Maersk auf 'Sell' - Sinkende Gewinne
- Goldman Sachs senkt Kursziel für Maersk auf 13000 DKK.
- Abstufung von "Neutral" auf "Sell" erfolgt.
- Analyst erwartet sinkende Gewinne bis 2028.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 13300 auf 13000 dänischen Kronen gesenkt und die Papiere der Container-Reederei von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analyst Patrick Creuset rechnet zwar mit soliden Ergebnissen für 2025, wie er am Mittwoch in seiner Branchenanalyse schrieb. Nun dürften die Gewinne aber sinken und die Dänen dürften Geld verbrennen. Das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 sieht Creuset ein Fünftel unter Vorjahresniveau und 2027/28 dürfte es weiter abwärts gehen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 06:01 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie
Die A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 2.068 auf Tradegate (14. Januar 2026, 11:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie um -0,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,57 %.
Die Marktkapitalisierung von A.P. Moeller - Maersk (B) bezifferte sich zuletzt auf 12,56 Mrd..
A.P. Moeller - Maersk (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1.120,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,4100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9.515,57DKK. Von den letzten 7 Analysten der A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7.800,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 13.000,00DKK was eine Bandbreite von +277,18 %/+528,63 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs