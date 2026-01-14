Goldman senkt Moller-Maersk auf 'Sell' - Sinkende Gewinne

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie

Die A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 2.068 auf Tradegate (14. Januar 2026, 11:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie um -0,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,57 %.

Die Marktkapitalisierung von A.P. Moeller - Maersk (B) bezifferte sich zuletzt auf 12,56 Mrd..

A.P. Moeller - Maersk (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1.120,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,4100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9.515,57DKK. Von den letzten 7 Analysten der A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7.800,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 13.000,00DKK was eine Bandbreite von +277,18 %/+528,63 % bedeutet.