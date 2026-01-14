Meaco sichert sich bedeutende strategische Investition und beschleunigt Wachstum in Deutschland

Mit seiner schnell wachsenden Präsenz in den Bereichen Einzelhandel, E-Commerce und Distribution in der DACH-Region, skaliert das Unternehmen sein Geschäft durch starke strategische Partnerschaften. Dieser Ansatz ermöglicht es Meaco, seine Reichweite zu maximieren, die Kategorienführerschaft auszubauen und sich als führender Raumklima-Spezialist im deutschsprachigen Markt zu etablieren.

BERLIN, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Nach einer bedeutenden Investition von FourLeaf Capital hat Meaco, ein führender europäischer Anbieter von Luftbehandlungsprodukten, ehrgeizige Pläne vorgestellt, um sein Geschäft in Deutschland sowie der gesamten DACH-Region auszubauen und sich langfristig als maßgeblicher Raumklima-Experte in Europa zu positionieren.

Die Partnerschaft mit den Gründern von FourLeaf Capital, die über langjährige Erfahrung im Aufbau von Unternehmen und der internationalen Skalierung von Marken verfügen, bietet Meaco strategische Unterstützung, um seine ambitionierten Wachstumspläne im europäischen Markt für Luftbehandlug zu beschleunigen.

Meaco wird sich darauf konzentrieren, die bei Kunden in Europa beliebte Luftentfeuchter-Produktreihe Arete weiter auszubauen und gleichzeitig in angrenzende Kategorien der Luftbehandlung zu expandieren. Ein konsequent kundenorientierter Ansatz in den Bereichen Produktinnovation, Energieeffizienz und Qualität, getragen von dem mehrfach ausgezeichneten, in Europa ansässigen Designteam, bleibt dabei das Herzstück des Unternehmens.

Zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase wurde Conor Sugrue, ehemals beim Unternehmen Glen Dimplex, mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer ernannt. Meaco-Gründer Chris Michael bleibt ein bedeutender Anteilseigner des Unternehmens und wechselt in die neu geschaffene Rolle des Chief Product Officer, um sich stärker auf Produktentwicklung und Innovation zu konzentrieren.

Chris Michael, Gründer und Chief Product Officer bei Meaco, sagt: „Diese Investition markiert ein spannendes neues Kapitel für Meaco. Ich bin überzeugt, dass die Partnerschaft mit FourLeaf Capital unser Wachstum beschleunigen und unsere Ambition unterstützen wird, ein führender Raumklima-Experte in Europa zu werden. Unser Fokus liegt dabei klar auf Produktqualität und Energieeffizienz – Werte, die deutsche Verbraucher besonders schätzen."

Conor Sugrue, Chief Executive Officer bei Meaco, sagt: „Ich freue mich sehr, Meaco in dieser spannenden Phase beizutreten. Das Unternehmen genießt einen hervorragenden Ruf für hochwertige, energieeffiziente und innovative Produkte. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Chris und dem gesamten Führungsteam neue Wachstumschancen in Deutschland und ganz Europa zu erschließen."

Mit der Unterstützung von FourLeaf Capital ist Meaco hervorragend positioniert, seine Wachstumsreise fortzusetzen und gleichzeitig seinem Anspruch an außergewöhnliche Produktqualität, exzellenten Kundenservice und verantwortungsvolle Innovation treu zu bleiben.

Über Meaco

Meaco wurde 1991 in Großbritannien gegründet und zählt heute zu den führenden Spezialisten für Luftbehandlungs- und Raumklimatechnologien in Europa. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt ein breites Portfolio an Luftentfeuchtern, Luftbefeuchtern, Ventilatoren, Luftreinigern und mobilen Klimageräten, die für ihre hohe Energieeffizienz, ihren leisen Betrieb und ihr funktionales Design bekannt sind.

In Deutschland erreichen Meaco Produkte regelmäßig vordere Platzierungen in unabhängigen Produkttests und Rankings, unter anderem bei Stiftung Warentest, CHIP und FAZ Kaufkompass. Auf Basis dieses starken Qualitäts- und Vertrauensprofils verkaufte Meaco im Jahr 2024 europaweit 280.081 Geräte der MeacoDry-Arete-Serie und machte sie damit zur beliebtesten Luftentfeuchter-Produktfamilie Europas.

Ziel von Meaco ist es, mit leistungsstarken, langlebigen und benutzerfreundlichen Produkten zu gesünderen Wohn- und Arbeitsumgebungen beizutragen und dabei Energieeffizienz und Nachhaltigkeit konsequent in den Fokus zu stellen. Weitere Informationen unter eu.meaco.com.

