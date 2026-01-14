    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    "Welt"-Chefredakteur tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück

    Foto: Jan Philipp Burgard (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Chefredakteur der "Welt"-Gruppe Jan Philipp Burgard tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück. "Auf dem Rückflug aus dem Urlaub hatte ich vor anderthalb Wochen einen schweren körperlichen Zwischenfall, der in der Luft ärztlich behandelt werden musste", erklärte Burgard am Mittwoch in einer persönlichen Stellungnahme.

    Und weiter: "Daraufhin habe ich mich für vertiefte Untersuchungen in die Charité begeben. Die Ärzte haben mir dazu geraten, mich mehr auf meine Gesundheit zu konzentrieren. Deshalb habe ich mich entschieden, meine Funktion als Chefredakteur der `Welt`-Gruppe niederzulegen und eine Auszeit zu nehmen."

    Gleichzeitig teilte der Axel-Springer-Verlag mit, dass Helge Fuhst, bisher Chef der "Tagesthemen" bei der ARD, den Vorsitz der Chefredaktionen der sogenannten "Premium-Gruppe" übernehmen soll, dazu gehören die Marken der "Welt", aber auch "Politico" und "Business Insider". Zeitgleich werde er auch Chefredakteur der "Welt"-Gruppe.


    Verfasst von Redaktion dts
