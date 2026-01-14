ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Lufthansa auf 'Underweight' - Ziel 7,80 Euro
- Barclays hebt Kursziel für Lufthansa auf 7,80 Euro.
- Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft.
- Bevorzugung von Billigfliegern über Netzwerkairlines.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aktien von Lufthansa zwar von 7,70 auf 7,80 Euro angehoben, die Papiere aber von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Andrew Lobbenberg bevorzugt in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse weiterhin Billigflieger und Reisekonzerne vor den Netzwerkairlines, für die der Optimismus neuerdings zu groß geworden sei. Dies gelte auch für die Lufthansa, die zudem Risiken auf den Nordatlantik-Routen ausgesetzt sei./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 22:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,36 % und einem Kurs von 8,404 auf Tradegate (14. Januar 2026, 11:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -6,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,09 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,3750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -16,73 %/+7,07 % bedeutet.
Woher nimmt er seinen Optimismus… 🤔