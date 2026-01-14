BARCLAYS stuft BP auf 'Overweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP nach einem Zwischenbericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Die Aussagen zur Geschäftsentwicklung seien neutral zu werten, da sie den bisher im Sektor beobachteten Trends entsprächen, schrieb Lydia Rainforth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine außerdem angekündigte Milliardenabschreibung lenke aber den Fokus auf die Kapitalverwendung, allerdings sei auch die Nettoverschuldung per Ende 2025 gesunken./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 5,012EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 5,9
Kursziel alt: 5,9
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 5,9
Kursziel alt: 5,9
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte