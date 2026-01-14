BARCLAYS stuft BP auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP nach einem Zwischenbericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Die Aussagen zur Geschäftsentwicklung seien neutral zu werten, da sie den bisher im Sektor beobachteten Trends entsprächen, schrieb Lydia Rainforth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine außerdem angekündigte Milliardenabschreibung lenke aber den Fokus auf die Kapitalverwendung, allerdings sei auch die Nettoverschuldung per Ende 2025 gesunken./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 5,012EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Lydia Rainforth

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5,9

Kursziel alt: 5,9

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



