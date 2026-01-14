Von diesem Speicher-Champion können Analysten nicht genug kriegen

Im Zentrum steht der rapide steigende Speicherbedarf in Rechenzentren. Moderne KI-Server benötigen von Generation zu Generation deutlich mehr DRAM, High-Bandwidth-Memory (HBM) und zunehmend auch NAND-Speicher. Barclays geht davon aus, dass Datacenter künftig der größte Abnehmer sämtlicher Speichertypen werden. Die Folge: ein strukturell enger Markt, in dem Angebot und Nachfrage bis mindestens 2026 angespannt bleiben dürften.

Treiber der optimistischen Einschätzung ist vor allem der anhaltende Boom rund um Künstliche Intelligenz, der die globale Nachfrage nach Speicherchips auf Jahre hinaus hoch halten dürfte.

Besonders gut positioniert sieht Barclays SK hynix beim margenstarken HBM. Die Analysten erwarten, dass das Unternehmen seine technologische Führungsrolle verteidigen kann und überproportional von steigenden Preisen profitiert. Gleichzeitig habe sich die Speicherindustrie im Vergleich zu früheren Zyklen disziplinierter gezeigt, was die Preissetzungsmacht der Anbieter erhöhe. Barclays rechnet deshalb bereits für die kommenden Quartale mit spürbaren Preissteigerungen bei DRAM und stabilen Trends im NAND-Geschäft.

Auch auf der Angebotsseite sieht die Bank kurzfristig keine Entspannung. Neue Fabriken und Kapazitätserweiterungen brauchen Zeit, während der KI-getriebene Bedarf weiter wächst. Zwar mache China Fortschritte beim Aufbau eigener Speicherproduktion, doch laut Barclays liegt die Technologie dort weiterhin mehrere Generationen hinter den Marktführern. Kurzfristig sei daher nicht mit einer spürbaren Entlastung des globalen Marktes zu rechnen.

In der Bewertung setzt Barclays auf ein Kursziel von 615 Euro je Aktie. Grundlage ist ein moderates Bewertungsmultiple, das dennoch deutlich über dem aktuellen Kursniveau liegt. Als Risiken nennen die Analysten vor allem eine mögliche Abschwächung der Rechenzentrumsinvestitionen sowie Fortschritte der Konkurrenz. Insgesamt überwiegen für Barclays jedoch klar die Chancen: Der KI-Superzyklus könnte SK hynix zu einem der größten Gewinner im globalen Halbleitermarkt machen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die SK hynix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,85 % und einem Kurs von 433EUR auf Lang & Schwarz (14. Januar 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.





Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial Diese 5 Aktien könnten überraschen! Jetzt Report kostenlos herunterladen!