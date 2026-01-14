    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalzgitter AktievorwärtsNachrichten zu Salzgitter

    Besonders beachtet!

    Salzgitter Aktie crasht -4,81 % - 14.01.2026

    Am 14.01.2026 ist die Salzgitter Aktie, bisher, um -4,81 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Salzgitter Aktie.

    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Salzgitter AG ist ein führender europäischer Stahlkonzern mit Fokus auf Flachstahl, Grobblech und Röhren. Als einer der größten Stahlproduzenten Europas bedient es die Automobil- und Bauindustrie. Hauptkonkurrenten sind ArcelorMittal und Thyssenkrupp. Salzgitter punktet mit Innovationskraft und nachhaltigen Produktionsmethoden.

    Salzgitter Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 14.01.2026

    Die Salzgitter Aktie ist bisher um -4,81 % auf 46,71 gefallen. Das sind -2,36  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,58 %, geht es heute bei der Salzgitter Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Salzgitter-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +46,61 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salzgitter Aktie damit um +5,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,79 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Salzgitter +15,30 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,81 % geändert.

    Salzgitter Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,49 %
    1 Monat +14,79 %
    3 Monate +46,61 %
    1 Jahr +200,29 %

    Informationen zur Salzgitter Aktie

    Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,80 Mrd.EUR € wert.

    Salzgitter Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salzgitter

    -5,34 %
    +4,42 %
    +14,37 %
    +46,68 %
    +196,73 %
    +38,35 %
    +106,69 %
    +122,69 %
    +7.643,33 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200



    2 im Artikel enthaltene Werte
