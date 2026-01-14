    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/JPY WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/JPY
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Japan steuert auf Neuwahlen zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Takaichi plant vorgezogene Wahlen zur Machtabsicherung.
    • Unterhaus soll am 23. Januar aufgelöst werden.
    • Aktienmarkt reagiert positiv auf mögliche Neuwahlen.
    Japan steuert auf Neuwahlen zu
    Foto: Arne Dedert - DPA

    TOKIO (dpa-AFX) - Japans nationalkonservative Ministerpräsidentin Sanae Takaichi will ihre Macht durch vorgezogene Wahlen sichern. Sie habe Vertretern ihres Regierungslagers signalisiert, zu diesem Zweck das Unterhaus zu Beginn der diesjährigen Parlamentssitzung am 23. Januar aufzulösen, berichteten japanische Medien. Sie dürfte dies demnach am Montag bekanntgeben. In Erwartung eines Sieges des Regierungslagers bei der im Februar erwarteten Wahl schloss die Tokioter Börse auf einem Rekordhoch. An den Märkten verspricht man sich eine Stärkung der aggressiven Finanzpolitik.

    Die 64-jährige Takaichi war erst Ende Oktober zur ersten Regierungschefin ihres Landes gewählt worden. Als Chefin der regierenden LDP bildete sie eine Allianz mit der konservativ-neoliberalen Partei Ishin, nachdem die Partei Komeito die Koalition nach 26 Jahren wegen eines Spendenskandals der LDP beendet hatte. Takaichi will scheinbar die Gunst der Stunde nutzen, da sich ihr Kabinett hoher Beliebtheit erfreut. Dies weckt Hoffnungen, dass eine vorgezogene Wahl ihre fragile politische Position verbessern könnte, da die Regierungskoalition nur über eine hauchdünne Mehrheit im Unterhaus verfügt.

    Spekulationen über Neuwahlen hatte es nach einem entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg bereits am Vortag gegeben. Die japanische Währung Yen war darauf zum US-Dollar und Euro weiter unter Druck geraten. Am Mittwoch noch erholte sich der Yen etwas.

    So steht Takaichi für eine aggressive Fiskalpolitik und sie befürwortet eine expansive Geldpolitik. Das trieb auch den japanischen Aktienmarkt mit der Aussicht auf Neuwahlen auf Rekordhöhen./ln/DP/mis





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Japan steuert auf Neuwahlen zu Japans nationalkonservative Ministerpräsidentin Sanae Takaichi will ihre Macht durch vorgezogene Wahlen sichern. Sie habe Vertretern ihres Regierungslagers signalisiert, zu diesem Zweck das Unterhaus zu Beginn der diesjährigen Parlamentssitzung am …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     