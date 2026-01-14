    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSamsung Electronics (Spons. GDR) AktievorwärtsNachrichten zu Samsung Electronics (Spons. GDR)

    Düstere Prognosen für 2026

    Smartphone-Boom trotz Krise: Apple und Samsung ziehen den Markt nach oben

    Der Smartphone-Markt wächst 2025 leicht. Eine "Premiumisierung" treibt Apple und Samsung, während andere Anbieter unter Preisdruck und Lieferproblemen leiden.

    Foto: OpenAI

    Laut vorläufigen Daten von der International Data Corporation (IDC) stiegen die weltweiten Smartphone-Auslieferungen im vierten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent auf 336,3 Millionen Einheiten. Anhaltendes Wachstum im Premiumsegment, eine starke Dynamik bei faltbaren Geräten und eine beschleunigte Nachfrage nach Smartphones stützten den Markt, auch weil Verbraucher mit Preiserhöhungen rechneten.

    Die Gesamtzahl der ausgelieferten Smartphones erreichte im Jahr 2025 1,26 Milliarden Einheiten. Nabile Popal, Forschungsdirektor für weltweite Endgeräte bei IDC, sagte dazu: "Trotz eines herausfordernden Jahres, das von volatilen Zöllen, Unterbrechungen der Lieferketten und anhaltenden makroökonomischen Gegenwinden in mehreren Märkten geprägt war, hat der globale Smartphone-Markt eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit bewiesen und das Jahr 2025 mit einem soliden Wachstum von 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr abgeschlossen. 

    Interessanterweise sind Premiumanbieter wie Apple und Samsung die Hauptwachstumstreiber und erzielten mit 6,3 Prozent beziehungsweise 7,9 Prozent die höchsten Wachstumsraten unter den Top 5. Apple behauptete seine Führungsposition das dritte Jahr in Folge, erreichte Rekordabsatzzahlen und verzeichnete eine starke Erholung, angetrieben vom Erfolg der iPhone 17-Serie in China. Noch bemerkenswerter ist, dass der kombinierte Marktanteil von Apple und Samsung um zwei Prozentpunkte auf 39 Prozent, gegenüber 37 Prozent im Vorjahr stieg. Dies ist ein Beleg für den sich beschleunigenden Trend zur "Premiumisierung", da Verbraucher zunehmend zu höherwertigen Geräten tendieren."

    Francisco Jeronimo, Vice President für weltweite Client-Geräte bei IDC kommentierte: "Samsung erzielte, angetrieben durch die starken Verkäufe des Galaxy Z Fold 7 und der erschwinglichen KI-fähigen Geräte der Galaxy A-Serie, im vierten Quartal sein stärkstes Wachstum seit 2013. Gleichzeitig erreichte Apple sein bestes viertes Quartal seit 2021 und erzielte den höchsten jemals in einem einzigen Quartal erzielten Umsatz – ein deutlicher Beweis für den Erfolg der iPhone 17-Reihe. Insgesamt war das vierte Quartal 2025 ein bemerkenswertes Quartal sowohl für Apple als auch für Samsung.

    Sie festigten ihre Positionen auf dem Smartphone-Markt durch starke Umsätze im Premiumsegment und erreichten Rekord-Durchschnittspreise. Viele Anbieter stehen weiterhin unter enormen Druck, da sich der Smartphone-Markt in Richtung höherer Preissegmente verschiebt. Trotz alledem konnten Xiaomi, Vivo, und Oppo ihre Marktpositionen im Jahr 2025 weitgehend behaupten. Das Unternehmen Xiaomi konnte seine dritte Position im Quartal und im Gesamtjahr trotz eines zweistelligen Rückgangs im vierten Quartal behaupten.   

    Vivo ist weiterhin stark abhängig von Indien, was der Haupttreiber für das Wachstum war. Oppo lieferte im vierten Quartal, unterstützt durch neue Produkteinführungen und eine starke Performance, ein stärkeres Ergebnis ab. Ryan Reith, Vizepräsident der IDC-Gruppe sagte dazu: "Während 2025 ein positives Jahr für Smartphones war, sieht sich die Branche nun mit deutlich anderen Aussichten konfrontiert. Der Speichermangel, der weithin als beispiellose Unterbrechung der Lieferkette gilt, wird 2026 zu einem Marktrückgang führen, und die Dauer des Mangels wird letztendlich das Ausmaß des Marktrückgangs bestimmen. 

    In dieser Phase werden Größe und Umfang des OEM-Herstellers entscheidend sein, da größere Unternehmen sich besser vorteilhafte Lieferbedingungen und praktikable Preise sichern können. Trotz der düsteren Prognosen ist aufgrund steigender Kosten mit einem Anstieg der durchschnittlichen Verkaufspreise zu rechnen."

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

