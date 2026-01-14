JPMORGAN stuft CTS EVENTIM auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Overweight" belassen. Der Tickethändler und Veranstalter zeige weiter Resilienz und Anpassungsfähigkeit, schrieb Lara Simpson am Dienstag nach einer Gesprächsrunde mit dem Vice President Corporate Development & Strategy, Marco Haeckermann, im Rahmen der European Internet Days. Für 2026 bleibt sie optimistisch für die Aktien, die einen deutlichen Abschlag gegenüber Live Nation aufwiesen./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 21:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 78,10EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Lara Simpson

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 115

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

