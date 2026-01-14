Barclays belässt Kion auf 'Overweight' - Ziel 72 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 64,10 auf Tradegate (14. Januar 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um -8,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,14 %.

Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 8,39 Mrd..

Kion Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2100 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von -12,64 %/+23,24 % bedeutet.