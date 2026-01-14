ANALYSE-FLASH
Barclays belässt Kion auf 'Overweight' - Ziel 72 Euro
- Barclays stuft Kion auf "Overweight" mit 72 Euro.
- Starke Industrieproduktion wird vom Markt eingepreist.
- Elektronik zeigt Spätkonjunktur, Erholung uneinheitlich.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Overweight" belassen. Der Markt scheine ein starkes Wachstum der Industrieproduktion fest einzupreisen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse zur Berichtssaison der Investitionsgüterkonzerne. Im Elektronikbereich sieht er aber eher Anzeichen einer Spätkonjunktur und im breiteren Industriesektor nur uneinheitliche Erholungsanzeichen. Seine wichtigsten Overweight-Empfehlungen mit Blick auf die anstehende Berichtssaison zum vierten Quartal sind Legrand, Epiroc, Atlas Copco, Schindler Holding, Alfa Laval und Kion./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 16:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 64,10 auf Tradegate (14. Januar 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um -8,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 8,39 Mrd..
Kion Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von -12,64 %/+23,24 % bedeutet.
Der Kursanstieg in den letzten 12 Monaten war mir dann doch etwas zu üppig für diesen zyklischen Wert.
dpa-AFX: ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Kion auf 42 Euro - 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion
<DE000KGX8881> nach Zahlen und einer dazu abgehaltenen Telefonkonferenz von 43
auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akash
Gupta attestierte dem Lager- und Logistikausrüster in einer am Dienstag
vorliegenden Studie positive Eckdaten zum vergangenen Jahr, aber auch einen
gedämpften Ausblick auf das neue Jahr. In der Folge kürzte er seine diesjährige
operative Gewinnschätzung auf ein Niveau von 10 Prozent unter dem
Konsens./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2025 / 15:05 / GMT Erstmalige
Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2025 / 15:05 / GMT
