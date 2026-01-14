DeepL erweitert Führungsteam um neuen COO und CRO

KÖLN, Deutschland, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- DeepL, ein globales Unternehmen für KI-Produkte und -Forschung, hat heute die Ernennung von Gavin Mee zum Chief Operating Officer (COO) sowie von Detlef Krause zum Chief Revenue Officer (CRO) bekannt gegeben. Die beiden strategischen Neuzugänge markieren einen wichtigen Schritt in der Mission von DeepL, KI-Lösungen für Unternehmen neu zu definieren und das internationale Wachstum weiter zu beschleunigen.

„Mit Gavin und Detlef in unserem Führungsteam starten wir mit der bestmöglichen Besetzung ins Jahr 2026, um die Nutzung der KI-Lösungen von DeepL im Enterprise-Umfeld weiter auszubauen", sagt Jarek Kutylowski, Gründer und CEO von DeepL. „Ihre Expertise wird entscheidend sein, während wir unsere Organisation skalieren, Innovationen für unsere Kunden vorantreiben und unsere Position als global führendes Unternehmen für KI-Produkte und -Forschung weiter festigen."

Detlef Krause wird Chief Revenue Officer

Detlef Krause verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Enterprise-Vertrieb und hatte leitende Positionen bei Microsoft, Salesforce, SAP und ServiceNow inne, wo er globale Organisationen erfolgreich auf- und ausbaute. Durch seine langjährige Erfahrung in der Skalierung internationaler Märkte spielte er eine zentrale Rolle beim Ausbau der Präsenz von ServiceNow in Deutschland, EMEA und APAC. Unter seiner Führung wuchs die deutsche Organisation von 150 auf über 500 Mitarbeitende, während sich das EMEA-Central-Team verdoppelte.

Die Entscheidung von Krause, zu DeepL zu wechseln, war kein Zufall. „Schon bei meinen ersten Gesprächen war mir klar, dass ich die Chance habe, Teil eines der innovativsten KI-Unternehmen Europas zu werden – in einem Team, wie ich es so noch nie erlebt habe. Das fühlt sich für mich nach dem Beginn von etwas ganz Besonderem an", sagt Krause.

In seiner neuen Rolle folgt Krause auf David Parry-Jones, der nach einer herausragenden Karriere in der Tech-Branche in den Ruhestand geht. Kutylowski ergänzt: „David hat mit seiner Führungsstärke einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg von DeepL geleistet. Seine Expertise hat die Entwicklung des Unternehmens zu einem international führenden Anbieter für KI-gestützte Kommunikation maßgeblich geprägt. Wir sind ihm für seinen Beitrag sehr dankbar und wünschen ihm alles Gute für seinen wohlverdienten Ruhestand. Ich bin überzeugt, dass Detlef auf diesem starken Fundament aufbauen und unser Wachstum in den kommenden Jahren weiter vorantreiben wird."