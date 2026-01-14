    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalesforce AktievorwärtsNachrichten zu Salesforce
    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    DeepL erweitert Führungsteam um neuen COO und CRO

    DeepL erweitert Führungsteam um neuen COO und CRO
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Führungskräfte mit Erfahrung bei Salesforce und ServiceNow sollen internationales Wachstum weiter vorantreiben

    KÖLN, Deutschland, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- DeepL, ein globales Unternehmen für KI-Produkte und -Forschung, hat heute die Ernennung von Gavin Mee zum Chief Operating Officer (COO) sowie von Detlef Krause zum Chief Revenue Officer (CRO) bekannt gegeben. Die beiden strategischen Neuzugänge markieren einen wichtigen Schritt in der Mission von DeepL, KI-Lösungen für Unternehmen neu zu definieren und das internationale Wachstum weiter zu beschleunigen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SAP SE!
    Short
    224,96€
    Basispreis
    1,40
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    198,67€
    Basispreis
    1,48
    Ask
    × 14,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    DeepL logo

    „Mit Gavin und Detlef in unserem Führungsteam starten wir mit der bestmöglichen Besetzung ins Jahr 2026, um die Nutzung der KI-Lösungen von DeepL im Enterprise-Umfeld weiter auszubauen", sagt Jarek Kutylowski, Gründer und CEO von DeepL. „Ihre Expertise wird entscheidend sein, während wir unsere Organisation skalieren, Innovationen für unsere Kunden vorantreiben und unsere Position als global führendes Unternehmen für KI-Produkte und -Forschung weiter festigen."

    Detlef Krause wird Chief Revenue Officer

    Detlef Krause verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Enterprise-Vertrieb und hatte leitende Positionen bei Microsoft, Salesforce, SAP und ServiceNow inne, wo er globale Organisationen erfolgreich auf- und ausbaute. Durch seine langjährige Erfahrung in der Skalierung internationaler Märkte spielte er eine zentrale Rolle beim Ausbau der Präsenz von ServiceNow in Deutschland, EMEA und APAC. Unter seiner Führung wuchs die deutsche Organisation von 150 auf über 500 Mitarbeitende, während sich das EMEA-Central-Team verdoppelte.

    Die Entscheidung von Krause, zu DeepL zu wechseln, war kein Zufall. „Schon bei meinen ersten Gesprächen war mir klar, dass ich die Chance habe, Teil eines der innovativsten KI-Unternehmen Europas zu werden – in einem Team, wie ich es so noch nie erlebt habe. Das fühlt sich für mich nach dem Beginn von etwas ganz Besonderem an", sagt Krause.

    In seiner neuen Rolle folgt Krause auf David Parry-Jones, der nach einer herausragenden Karriere in der Tech-Branche in den Ruhestand geht. Kutylowski ergänzt: „David hat mit seiner Führungsstärke einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg von DeepL geleistet. Seine Expertise hat die Entwicklung des Unternehmens zu einem international führenden Anbieter für KI-gestützte Kommunikation maßgeblich geprägt. Wir sind ihm für seinen Beitrag sehr dankbar und wünschen ihm alles Gute für seinen wohlverdienten Ruhestand. Ich bin überzeugt, dass Detlef auf diesem starken Fundament aufbauen und unser Wachstum in den kommenden Jahren weiter vorantreiben wird."

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    DeepL erweitert Führungsteam um neuen COO und CRO Führungskräfte mit Erfahrung bei Salesforce und ServiceNow sollen internationales Wachstum weiter vorantreiben KÖLN, Deutschland, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ - DeepL, ein globales Unternehmen für KI-Produkte und -Forschung, hat heute die Ernennung …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     