JPMORGAN stuft BP auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP nach dem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 480 Pence auf "Neutral" belassen. Matthew Lofting sieht nach den aktuellen Aussagen des Ölkonzerns zur Geschäftsentwicklung etwas Korrekturrisiko für die Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie. Positiver erwähnte er am Mittwoch die Nettoschulden, die wegen des Einmaleffekts verkaufter Geschäftsteile niedriger sei als von ihm gedacht./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 5,012EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Matthew Lofting
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 4,8
Kursziel alt: 4,8
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthew Lofting
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 4,8
Kursziel alt: 4,8
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte