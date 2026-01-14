RBC stuft BP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach aktuellen Aussagen des Ölkonzerns zur Geschäftsentwicklung mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Sector Perform"belassen. Biraj Borkhataria kürzte am Mittwoch leicht seine Gewinnerwartung und berücksichtigte auch angekündigte Abschreibungen. In diesen sieht er ein "Aufräumen" unter dem neuen Management. Die nächsten logischen Schritte wären, Aktienrückkäufe zu streichen und einen weiteren Schuldenabbau zu ermöglichen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:52 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:52 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 5,014EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.





