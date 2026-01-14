RBC stuft BP auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach aktuellen Aussagen des Ölkonzerns zur Geschäftsentwicklung mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Sector Perform"belassen. Biraj Borkhataria kürzte am Mittwoch leicht seine Gewinnerwartung und berücksichtigte auch angekündigte Abschreibungen. In diesen sieht er ein "Aufräumen" unter dem neuen Management. Die nächsten logischen Schritte wären, Aktienrückkäufe zu streichen und einen weiteren Schuldenabbau zu ermöglichen./rob/tih/ag
