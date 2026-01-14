DZ BANK stuft JPMorgan auf 'Halten'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für JPMorgan von 300 auf 310 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das vierte Quartal der US-Bank sei "leicht besser" gewesen als erwartet, schrieb Philipp Häßler am Mittwoch. Von dem für 2026 avisierten Kostenanstieg zeigte sich der Experte aber negativ überrascht. Er ergänzte noch, dass die von US-Präsident Donald Trump vorgesehene Begrenzung der Kreditkartenzinsen negativ für das Institut wären./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 10:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 10:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 267,4EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
