ANALYSE-FLASH
Barclays belässt RWE auf 'Overweight' - Ziel 52 Euro
- Barclays stuft RWE auf "Overweight" mit 52 Euro.
- Offshore-Kapazitäten erhalten starken Schub durch Auktionen.
- Ergebnisse bieten Aufwärtspotenzial und Sicherheit für SSE.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach Windkraftauktionen in Großbritannien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Dominic Nash sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon, dass die Kapazitäten im Offshore-Bereich durch die Zuteilungen einen starken Schub bekämen. Die Ergebnisse versprächen starkes Aufwärtspotenzial für RWE und Sicherheit für SSE./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:18 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 49,03 auf Tradegate (14. Januar 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +2,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,58 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 36,56 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +1,75 %/+11,93 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 52 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu RWE - 703712 - DE0007037129
Das denkt die wallstreetONLINE Community über RWE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Normalerweise gehe ich bei Aktien raus, wenn ich gut im Gewinn bin und die Aktie nochmal so zulegt und ein Mehrjahreshoch erreicht.
Guten Morgen!
Guten Tag !