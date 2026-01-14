Kennedy über Trumps Essen
Weiß nicht, wie er noch lebt
- Trump ernährt sich auf Reisen hauptsächlich von Junkfood.
- Gesundheitsminister beschreibt Trumps Essgewohnheiten als extrem.
- Trotz ungesunder Ernährung gilt Trump als "unglaublich gesund".
WASHINGTON (dpa-AFX) - Dass Donald Trump gern Fast Food isst, ist bekannt. Vor allem auf Reisen ernährt sich der US-Präsident nach Angaben seines Gesundheitsministers außergewöhnlich ungesund. Dann greife er hauptsächlich zu Junkfood, sagte Robert F. Kennedy Jr. in einem Podcast der ultrakonservativen Influencerin Katie Miller - aus Sicherheitsgründen, aber auch, weil er den Produkten großer Unternehmen vertraue.
Trump wolle auf Reisen "nicht krank werden", erklärte Kennedy. Mitreisende hätten den Eindruck, Trump "fülle sich den ganzen Tag mit Gift" - und man frage sich, wie er noch laufen könne.
Kennedy: Präsident ist "unglaublich gesund"
Auf die Frage, wer die ungewöhnlichsten Essgewohnheiten habe, antwortete Kennedy: der Präsident. "Ich weiß nicht, wie er noch am Leben ist, aber er ist es", sagte der Gesundheitsminister. Trump esse "sehr schlechtes Essen", mit McDonald's , Süßigkeiten und Diet Coke, die er ständig trinke. Gleichzeitig besitze er "eine Konstitution wie ein Gott".
In seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida oder im Weißen Haus werde der Präsident jedoch "normalerweise ziemlich gut ernährt", sagte Kennedy. Der 79-jährige Präsident sei "unglaublich gesund"./scr/DP/jha
