Weiß nicht, wie er noch lebt

Trump wolle auf Reisen "nicht krank werden", erklärte Kennedy. Mitreisende hätten den Eindruck, Trump "fülle sich den ganzen Tag mit Gift" - und man frage sich, wie er noch laufen könne.

WASHINGTON (dpa-AFX) - Dass Donald Trump gern Fast Food isst, ist bekannt. Vor allem auf Reisen ernährt sich der US-Präsident nach Angaben seines Gesundheitsministers außergewöhnlich ungesund. Dann greife er hauptsächlich zu Junkfood, sagte Robert F. Kennedy Jr. in einem Podcast der ultrakonservativen Influencerin Katie Miller - aus Sicherheitsgründen, aber auch, weil er den Produkten großer Unternehmen vertraue.

Kennedy: Präsident ist "unglaublich gesund"



Auf die Frage, wer die ungewöhnlichsten Essgewohnheiten habe, antwortete Kennedy: der Präsident. "Ich weiß nicht, wie er noch am Leben ist, aber er ist es", sagte der Gesundheitsminister. Trump esse "sehr schlechtes Essen", mit McDonald's , Süßigkeiten und Diet Coke, die er ständig trinke. Gleichzeitig besitze er "eine Konstitution wie ein Gott".

In seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida oder im Weißen Haus werde der Präsident jedoch "normalerweise ziemlich gut ernährt", sagte Kennedy. Der 79-jährige Präsident sei "unglaublich gesund"./scr/DP/jha

