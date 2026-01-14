    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht

    Südkorea-Rallye?

    369 Aufrufe 369 0 Kommentare 0 Kommentare

    BTS-Tourdaten sorgen für Hype bei Hybe – Analysten bullish

    BTS veröffentlichte am Dienstag ihre Tourdaten und sorgte damit zumindest kurzzeitig für spürbaren Aufwind bei der Hybe-Aktie.

    Für Sie zusammengefasst
    Südkorea-Rallye? - BTS-Tourdaten sorgen für Hype bei Hybe – Analysten bullish
    Foto: Dall-E

    Am Dienstag veröffentlichte BTS offiziell ihre vollständigen Tourdaten. Darunter auch zwei Konzerte in München.

    Der Ticketverkauf startet am 22. Januar im Presale für Fans mit offizieller Membership, zwei Tage später, am 24. Januar, folgt der freie Verkauf. Branchenbeobachter rechnen mit ausverkauften Shows innerhalb von Minuten – ein Szenario, das bereits bei früheren BTS-Tourneen zur Regel wurde.

    Hybe-Aktie reagiert auf Tour-News

    Nach Bekanntgabe der Tourdaten stieg die Aktie von Hybe zeitweise um rund fünf Prozent auf 344.500 Won (233,71 US-Dollar), gab im weiteren Handelsverlauf jedoch wieder nach und schloss bei 331.000 Won.

    Auch Analysten reagieren optimistisch auf das angekündigte Comeback. JPMorgan erhöhte sein Kursziel für die Hybe-Aktie um 68 Prozent auf rund 420.000 Won.

    Was ist Hybe?

    Hybe ist der börsennotierte Mutterkonzern von BigHit Music, dem Label, bei dem BTS unter Vertrag steht. Neben BigHit gehören weitere Labels und Plattformen zum Konzern, darunter solche für Künstler wie Seventeen, TXT und Le Sserafim. Dennoch gilt BTS weiterhin als wichtigste Cashcow des Unternehmens.

    In den Jahren nach dem Börsengang 2020 war BTS der mit Abstand größte Umsatztreiber für Hybe. Laut offiziellen Angaben des Unternehmens und Branchenberichten entfielen bis zu 95 Prozent der Einnahmen auf Aktivitäten der Gruppe.

    Milliardenumsätze erwartet

    Die Umsatzprognosen unterstreichen die Erwartungen. Hyundai Motor Securities erwartet bis zu vier Millionen Zuschauern weltweit und etwa 664 Millionen US-Dollar an reinen Ticketerlösen. Unter Einbeziehung von Merchandise, Albumverkäufen und Streaming schätzt der Branchendienst Billboard die Gesamteinnahmen des Comebacks auf über eine Milliarde US-Dollar.

    BTS als Wirtschaftsfaktor für Südkorea

    Über die Unternehmenszahlen hinaus ist BTS ein relevanter Faktor für die südkoreanische Volkswirtschaft. Laut einer Analyse des Hyundai Research Institute zufolge generierte die Gruppe in Hochphasen jährliche wirtschaftliche Effekte von umgerechnet vier bis fünf Milliarden US-Dollar. Das entspricht rund 0,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts Südkoreas.

     Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    Südkorea-Rallye? BTS-Tourdaten sorgen für Hype bei Hybe – Analysten bullish BTS veröffentlichte am Dienstag ihre Tourdaten und sorgte damit zumindest kurzzeitig für spürbaren Aufwind bei der Hybe-Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     