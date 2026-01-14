BTS-Tourdaten sorgen für Hype bei Hybe – Analysten bullish

Der Ticketverkauf startet am 22. Januar im Presale für Fans mit offizieller Membership, zwei Tage später, am 24. Januar, folgt der freie Verkauf. Branchenbeobachter rechnen mit ausverkauften Shows innerhalb von Minuten – ein Szenario, das bereits bei früheren BTS-Tourneen zur Regel wurde.

Am Dienstag veröffentlichte BTS offiziell ihre vollständigen Tourdaten. Darunter auch zwei Konzerte in München.

Nach Bekanntgabe der Tourdaten stieg die Aktie von Hybe zeitweise um rund fünf Prozent auf 344.500 Won (233,71 US-Dollar), gab im weiteren Handelsverlauf jedoch wieder nach und schloss bei 331.000 Won.

Auch Analysten reagieren optimistisch auf das angekündigte Comeback. JPMorgan erhöhte sein Kursziel für die Hybe-Aktie um 68 Prozent auf rund 420.000 Won.

Was ist Hybe?

Hybe ist der börsennotierte Mutterkonzern von BigHit Music, dem Label, bei dem BTS unter Vertrag steht. Neben BigHit gehören weitere Labels und Plattformen zum Konzern, darunter solche für Künstler wie Seventeen, TXT und Le Sserafim. Dennoch gilt BTS weiterhin als wichtigste Cashcow des Unternehmens.

In den Jahren nach dem Börsengang 2020 war BTS der mit Abstand größte Umsatztreiber für Hybe. Laut offiziellen Angaben des Unternehmens und Branchenberichten entfielen bis zu 95 Prozent der Einnahmen auf Aktivitäten der Gruppe.

Milliardenumsätze erwartet

Die Umsatzprognosen unterstreichen die Erwartungen. Hyundai Motor Securities erwartet bis zu vier Millionen Zuschauern weltweit und etwa 664 Millionen US-Dollar an reinen Ticketerlösen. Unter Einbeziehung von Merchandise, Albumverkäufen und Streaming schätzt der Branchendienst Billboard die Gesamteinnahmen des Comebacks auf über eine Milliarde US-Dollar.

BTS als Wirtschaftsfaktor für Südkorea

Über die Unternehmenszahlen hinaus ist BTS ein relevanter Faktor für die südkoreanische Volkswirtschaft. Laut einer Analyse des Hyundai Research Institute zufolge generierte die Gruppe in Hochphasen jährliche wirtschaftliche Effekte von umgerechnet vier bis fünf Milliarden US-Dollar. Das entspricht rund 0,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts Südkoreas.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



