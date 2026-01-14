ANALYSE-FLASH
Warburg Research hebt Ziel für Aurubis auf 141 Euro - 'Hold'
- Warburg Research hebt Aurubis-Kursziel auf 141 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Hold", solide Zahlen erwartet.
- Ziele von Aurubis könnten vorerst unverändert bleiben.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis von 115 auf 141 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen des Kupferproduzenten dürften solide ausgefallen sein, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht. Allerdings dürfte Aurubis die Ziele derzeit noch nicht erhöhen. Augustin hob aber seine Schätzungen./mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie
Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 141,3 auf Tradegate (14. Januar 2026, 12:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +6,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 6,40 Mrd..
Aurubis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 141,00EUR was eine Bandbreite von -22,86 %/-1,12 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 141 Euro
