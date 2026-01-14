Warburg Research hebt Ziel für Aurubis auf 141 Euro - 'Hold'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 141,3 auf Tradegate (14. Januar 2026, 12:35 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +6,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,42 %.

Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 6,40 Mrd..

Aurubis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 141,00EUR was eine Bandbreite von -22,86 %/-1,12 % bedeutet.