Polymarket: Kriegswetten – Brandgefährlicher Tabubruch für die Finanzmärkte?

Diese extrem riskanten Wetten werfen jedoch zahlreiche Fragen auf. Erhöht die Spekulation über Kriege und Terroranschläge nicht die Unsicherheit? Ein wachsendes Netzwerk von Investoren protestiert gegen diese "ethischen Tabubruch", den Polymarket überschreitet. Demokratische US-Senatoren haben bereits Alarm geschlagen und betonen, dass der Handel mit Kriegswetten nicht nur rechtlich problematisch sein könnte, sondern auch neue Gefahren schaffe.

Der Finanzmarkt hat immer wieder neue, aufregende Spielarten hervorgebracht. Doch Polymarket geht jetzt einen Schritt zu weit und bietet Wetten auf militärische Konflikte an. Es werden Wetten auf Kriege, Terrorakte und geopolitische Eskalationen angeboten. Die jüngsten Prognosen? Beispielsweise, ob China Taiwan angreift oder Russland Städte in der Ukraine erobert. Zuerst hatte darüber Bloomberg berichtet.

Finanzielle Anreize für Krieg oder Terror: Ein extrem gefährlicher Tabubruch

Insbesondere Wetten auf Terroranschläge könnten gefährliche Anreize für terroristische Handlungen schaffen, da sich aus solchen Ereignissen finanzielle Gewinne erzielen lassen. Terroristen könnten somit erstmals auch finanziell von ihren Anschlägen profitieren. Dies stellt eine enorme Bedrohung für die globale Sicherheit dar und erfordert umgehende, strengere Regulierungen.

Die Vorstellung, dass Kriege durch Finanzwetten ausgelöst werden könnten, ist zwar besorgniserregend, aber nicht völlig unrealistisch. Denn wenn finanzielle Gewinne mit militärischen Auseinandersetzungen verbunden sind, könnte dies in extremen Fällen dazu führen, dass Konflikte nicht nur aus politischen, strategischen und wirtschaftlichen, sondern auch aus finanziellen Motiven einzelner Akteure heraus ausgelöst werden.

Die Sorge besteht darin, dass die Finanzialisierung von Kriegen dazu führen könnte, dass Akteure – seien es Staaten oder Einzelpersonen – versuchen, Konflikte zu provozieren, um von den Märkten zu profitieren. Die Schaffung finanzieller Anreize für Kriege birgt das Risiko, dass militärische Eskalationen als "Anlagegelegenheit" wahrgenommen werden, wodurch die geopolitische Stabilität gefährdet werden könnte. Ein solcher Trend würde zu einer grundlegenden Veränderung der Natur von Konflikten führen, da finanzielle Interessen dann eine dominierende Rolle spielen würden.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



