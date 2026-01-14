ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt RWE auf 'Outperform' - Ziel 50 Euro
- RWE bleibt nach Auktionen in UK auf "Outperform".
- Kursziel von Bernstein Research: 50 Euro für RWE.
- Offshore-Windenergie boomt, Vestas profitiert ebenfalls.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach Windkraftauktionen in Großbritannien mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. RWE sei in puncto Kapazitäten der größte Gewinner, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwoch. Die Ergebnisse bestätigten den Aufschwung der Offshore-Windenergie in Großbritannien und Europa. Positiv seien sie auch für den Anlagenbauer Vestas wegen geschlossener Lieferverträge mit RWE./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:57 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 48,95 auf Tradegate (14. Januar 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +2,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,58 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 36,47 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +1,71 %/+11,88 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 50 Euro
