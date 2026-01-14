United Internet Aktie mit Kurssturz -4,46 % - 14.01.2026

Mit einer Performance von -4,46 % musste die United Internet Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,51 %, geht es heute bei der United Internet Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

United Internet ist ein führender europäischer Internetdienstleister mit starken Marken wie 1&1, GMX und WEB.DE. Es bietet Internetzugang, Webhosting und Cloud-Dienste an. Das Unternehmen ist in Deutschland und Europa gut positioniert. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica. United Internet überzeugt durch ein breites Produktportfolio und starke Markenpräsenz.

Obwohl die United Internet Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +6,73 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,88 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,52 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von United Internet +4,64 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,53 % geändert.

United Internet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,88 % 1 Monat +15,52 % 3 Monate +6,73 % 1 Jahr +95,73 %

Informationen zur United Internet Aktie

Es gibt 192 Mio. United Internet Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,54 Mrd.EUR € wert.

United Internet AG (UTDI) hat seit unserem Upgrade im November 2025 eine robuste Performance geliefert, wobei der Aktienkurs um etwa 25 % gestiegen ist und unser vorheriges Kursziel von 28,00 EUR erreicht hat. Dieser Anstieg wurde durch die erfolgreiche Migration der 1&1-Mobilkunden und den internen Verkauf von Versatel für 1,3 Mrd. EUR befeuert.

United Internet Aktie jetzt kaufen?

Ob die United Internet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur United Internet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.