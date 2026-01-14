    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnited Internet AktievorwärtsNachrichten zu United Internet

    Besonders beachtet!

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    United Internet Aktie mit Kurssturz -4,46 % - 14.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die United Internet Aktie bisher Verluste von -4,46 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der United Internet Aktie.

    Besonders beachtet! - United Internet Aktie mit Kurssturz -4,46 % - 14.01.2026
    Foto: United Internet AG

    United Internet ist ein führender europäischer Internetdienstleister mit starken Marken wie 1&1, GMX und WEB.DE. Es bietet Internetzugang, Webhosting und Cloud-Dienste an. Das Unternehmen ist in Deutschland und Europa gut positioniert. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica. United Internet überzeugt durch ein breites Produktportfolio und starke Markenpräsenz.

    United Internet Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.01.2026

    Mit einer Performance von -4,46 % musste die United Internet Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,51 %, geht es heute bei der United Internet Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    34.128,52€
    Basispreis
    2,39
    Ask
    × 14,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    29.802,84€
    Basispreis
    2,07
    Ask
    × 14,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die United Internet Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +6,73 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,88 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,52 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von United Internet +4,64 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,53 % geändert.

    United Internet Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,88 %
    1 Monat +15,52 %
    3 Monate +6,73 %
    1 Jahr +95,73 %

    Informationen zur United Internet Aktie

    Es gibt 192 Mio. United Internet Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,54 Mrd.EUR € wert.

    United Internet AG: Hohe Bewertung dämpft Übernahme-Spekulationen; PT up; HALTEN


    United Internet AG (UTDI) hat seit unserem Upgrade im November 2025 eine robuste Performance geliefert, wobei der Aktienkurs um etwa 25 % gestiegen ist und unser vorheriges Kursziel von 28,00 EUR erreicht hat. Dieser Anstieg wurde durch die erfolgreiche Migration der 1&1-Mobilkunden und den internen Verkauf von Versatel für 1,3 Mrd. EUR befeuert.

    United Internet Aktie jetzt kaufen?


    Ob die United Internet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur United Internet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    United Internet

    -3,95 %
    -2,12 %
    +14,94 %
    +7,03 %
    +97,14 %
    +34,32 %
    -19,44 %
    -39,81 %
    +902,80 %
    ISIN:DE0005089031WKN:508903



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! United Internet Aktie mit Kurssturz -4,46 % - 14.01.2026 Am heutigen Handelstag muss die United Internet Aktie bisher Verluste von -4,46 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der United Internet Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     