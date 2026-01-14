ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt BP auf 'Hold' - Ziel 440 Pence
- Jefferies belässt BP auf "Hold" mit 440 Pence.
- Geringfügiges Abwärtspotenzial bei Konsensschätzungen.
- Aktuelle Aussagen leicht negativ für Geschäftsentwicklung.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP nach einem Zwischenbericht auf "Hold" mit einem Kursziel von 440 Pence belassen. Mark Wilson sieht nach den aktuellen Aussagen des Ölkonzerns zur Geschäftsentwicklung geringfügiges Abwärtspotenzial, was die Konsensschätzungen betrifft. Dies sei leicht negativ zu werten, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 02:57 / A.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 02:57 / A.M.
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 5,008 auf Tradegate (14. Januar 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +1,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,50 %.
Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 76,61 Mrd..
BP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3364. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,4444GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -20,02 %/-0,02 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 440 Euro
