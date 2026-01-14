Jefferies belässt BP auf 'Hold' - Ziel 440 Pence

-----------------------

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 5,008 auf Tradegate (14. Januar 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +1,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,50 %.

Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 76,61 Mrd..

BP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3364. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,4444GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -20,02 %/-0,02 % bedeutet.