    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lage der Landwirtschaft zu Beginn der Grünen Woche schwierig

    Für Sie zusammengefasst
    • Agrarmärkte in Deutschland: Preissituation desaströs.
    • Landwirte fordern Kostenreduktion und Entlastung.
    • Ernährungsindustrie verzeichnet Umsatzplus von 4%.
    Lage der Landwirtschaft zu Beginn der Grünen Woche schwierig
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Zu Beginn der Grünen Woche in Berlin ist die Situation der Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland aus Sicht des Bauernverbands äußerst schwierig. "Die Preissituation an den Agrarmärkten ist im Moment desaströs", sagte Verbandspräsident Joachim Rukwied vor dem Start der Agrarmesse. Der Schweinepreis sei zuletzt auf 1,45 Euro pro Kilogramm gesunken, der Getreidepreis unter dem Niveau der frühen 1980er Jahre angelangt.

    Auch Kartoffeln und Zucker stünden preislich erheblich unter Druck und die Weinbranche sei in der größten Krise der letzten Jahrzehnte. Rukwied forderte von der Politik Entlastung. "Wir brauchen endlich eine Kostenreduktion in der gesamten Branche", betonte der Verbandspräsident. Es brauche einen Abbau von Verwaltungsaufwand und branchenspezifische Sonderlösungen etwa beim Thema Mindestlohn. Dieser sei in Deutschland doppelt so hoch wie in anderen europäischen Ländern bezogen auf bestimmte Anbausektoren wie Obst in Spanien oder Gemüse in Polen.

    Ernährungsindustrie mit Umsatzplus

    Während die Landwirte unter Druck stehen, blickt die Ernährungsindustrie insgesamt auf ein gutes Jahr 2025 zurück. Der Umsatz der Branche habe im vergangenen Jahr bei knapp 242 Milliarden Euro gelegen, sagte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE), Christoph Minhoff. Das waren demnach knapp 4 Prozent mehr als im Vorjahr.

    Bei einer Branchenumfrage des BVE bewerteten demnach deutlich mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen ihre aktuelle Ertragslage als "befriedigend", "gut" oder sogar "sehr gut". Gleichwohl hätten sich auch hier die Standortbedingungen in Deutschland aus Sicht der Mitglieder in den vergangenen Jahren verschlechtert, betonte Minhoff.

    Diese Themen wollen die Branchenvertreter dem politischen Besuch auf der Grünen Woche mitgeben. Die Messe beginnt am Freitag und dauert bis zum 25. Januar. Für Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) ist es die erste Grüne Woche. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird kommende Woche erwartet. Die Veranstalter rechnen mit insgesamt rund 325.000 Besucherinnen und Besuchern./maa/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Lage der Landwirtschaft zu Beginn der Grünen Woche schwierig Zu Beginn der Grünen Woche in Berlin ist die Situation der Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland aus Sicht des Bauernverbands äußerst schwierig. "Die Preissituation an den Agrarmärkten ist im Moment desaströs", sagte Verbandspräsident Joachim …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     