Lage der Landwirtschaft zu Beginn der Grünen Woche schwierig

BERLIN (dpa-AFX) - Zu Beginn der Grünen Woche in Berlin ist die Situation der Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland aus Sicht des Bauernverbands äußerst schwierig. "Die Preissituation an den Agrarmärkten ist im Moment desaströs", sagte Verbandspräsident Joachim Rukwied vor dem Start der Agrarmesse. Der Schweinepreis sei zuletzt auf 1,45 Euro pro Kilogramm gesunken, der Getreidepreis unter dem Niveau der frühen 1980er Jahre angelangt.

Auch Kartoffeln und Zucker stünden preislich erheblich unter Druck und die Weinbranche sei in der größten Krise der letzten Jahrzehnte. Rukwied forderte von der Politik Entlastung. "Wir brauchen endlich eine Kostenreduktion in der gesamten Branche", betonte der Verbandspräsident. Es brauche einen Abbau von Verwaltungsaufwand und branchenspezifische Sonderlösungen etwa beim Thema Mindestlohn. Dieser sei in Deutschland doppelt so hoch wie in anderen europäischen Ländern bezogen auf bestimmte Anbausektoren wie Obst in Spanien oder Gemüse in Polen.