    WDH/Zinsüberschuss und Aktienhandel bescheren Bank of America mehr Gewinn

    Für Sie zusammengefasst
    • Überraschend hohe Zinseinnahmen treiben Gewinn an.
    • Nettogewinn im Q4 steigt um fast 12 Prozent.
    • Bankchef optimistisch für wirtschaftliches Wachstum 2026.
    CHARLOTTE (dpa-AFX) - Überraschend hohe Zinseinnahmen haben die Bank of America zum Jahresende angeschoben. Im vierten Quartal stieg der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 12 Prozent auf 7,6 Milliarden US-Dollar (6,5 Mrd Euro), wie das Institut am Mittwoch in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Neben dem Zinsüberschuss wuchs auch der Aktienhandel stärker als von Analysten erwartet. Die Anteilscheine der Bank legten im vorbörslichen US-Handel zu.

    Im Gesamtjahr belief sich der Nettogewinn auf 30,5 Milliarden Dollar, womit er rund 13 Prozent höher ausfiel als 2024. Bankchef Brian Moynihan gab sich mit Blick auf die US-Wirtschaft sowie die eigenen Geschäfte zuversichtlich: Trotz einer Reihe von Risiken erwarte er 2026 wirtschaftliches Wachstum./lew/err/jha/

    Bank of America

    ISIN:US0605051046WKN:858388

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bank of America Aktie

    Die Bank of America Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,73 % und einem Kurs von 47,61 auf Tradegate (14. Januar 2026, 12:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bank of America Aktie um -3,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bank of America bezifferte sich zuletzt auf 347,64 Mrd..

    Bank of America zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0100 %.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
