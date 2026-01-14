WDH/Zinsüberschuss und Aktienhandel bescheren Bank of America mehr Gewinn
- Überraschend hohe Zinseinnahmen treiben Gewinn an.
- Nettogewinn im Q4 steigt um fast 12 Prozent.
- Bankchef optimistisch für wirtschaftliches Wachstum 2026.
(Tippfehler in der Überschrift behoben: bescheren)
CHARLOTTE (dpa-AFX) - Überraschend hohe Zinseinnahmen haben die Bank of America zum Jahresende angeschoben. Im vierten Quartal stieg der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 12 Prozent auf 7,6 Milliarden US-Dollar (6,5 Mrd Euro), wie das Institut am Mittwoch in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Neben dem Zinsüberschuss wuchs auch der Aktienhandel stärker als von Analysten erwartet. Die Anteilscheine der Bank legten im vorbörslichen US-Handel zu.
Im Gesamtjahr belief sich der Nettogewinn auf 30,5 Milliarden Dollar, womit er rund 13 Prozent höher ausfiel als 2024. Bankchef Brian Moynihan gab sich mit Blick auf die US-Wirtschaft sowie die eigenen Geschäfte zuversichtlich: Trotz einer Reihe von Risiken erwarte er 2026 wirtschaftliches Wachstum./lew/err/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bank of America Aktie
Die Bank of America Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,73 % und einem Kurs von 47,61 auf Tradegate (14. Januar 2026, 12:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bank of America Aktie um -3,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,07 %.
Die Marktkapitalisierung von Bank of America bezifferte sich zuletzt auf 347,64 Mrd..
Bank of America zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0100 %.
