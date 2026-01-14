Verbio nach Rekordrallye mit Verschnaufpause: Wie viel Luft ist noch drin?

Am Dienstag war die Verbio Aktie mit 12 Prozent Plus der klare Gewinner im SDAX. Am Mittwoch kühlt sich die Stimmung etwas ab und die Aktie notiert am Nachmittag rund 3,5 Prozent tiefer.

Beim Biokraftstoffhersteller Verbio nimmt die operative Erholung spürbar Fahrt auf. Nach Einschätzung von Jefferies hat sich das EBITDA im ersten Quartal deutlich verbessert. Treiber waren vor allem eine solide Auslastung der europäischen Anlagen sowie der Hochlauf des US-Geschäfts. Auch für das zweite Quartal rechnen die Analysten mit einer weiteren sequenziellen Verbesserung, gestützt durch zuletzt deutlich gestiegene Bioethanolpreise in Europa und entsprechend höhere Margen.

Analysten von Jefferies mahnen nach der starken Rallye zur Vorsicht: Die Bioethanolpreise beginnen sich bereits wieder zu normalisieren. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, dürfte das Aufwärtspotenzial begrenzt bleiben. Mit einem vom Markt erwarteten EBITDA von rund 90 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2025/26 sieht Jefferies kaum Spielraum für positive Überraschungen, sofern die Spreads bis Ende des zweiten und im dritten Quartal weiter unter Druck geraten.

Zusätzlichen Rückenwind liefert dagegen der Markt für Treibhausgasquoten. Jefferies kalkuliert einen zusätzlichen EBITDA-Beitrag von etwa 20 bis 25 Millionen Euro gegenüber 2025/26, basierend auf deutlich höheren Quotenpreisen. Die jüngste Reform des deutschen RED-III-Rahmens, die Emissionsminderungsziele bis 2040 verlängert und die Quotenpflicht auf alle fossilen Kraftstoffe ausweitet, dürfte laut Analysten die Marktintegrität stärken und die Preise weiter nach oben treiben.

Die THG-Quote hat zuletzt rund 495 Euro erreicht und sich damit seit September nahezu verdoppelt. Der stärkste Ergebniseffekt wird für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2025/26 erwartet. Vor diesem Hintergrund hebt Jefferies seine EBITDA-Schätzungen für 2025/26 und 2026/27 um 13 beziehungsweise 12 Prozent an und erhöht das Kursziel auf 21 Euro. Nach der starken Performance der Aktie in den vergangenen 12 Monaten (137 Prozent) liegt dieses Kursziel allerdings unter dem aktuellen Niveau von rund 24 Euro.

Etwas zuversichtlicher ist MWB-Analyst Leon Mühlenbruch, der für die Aktie noch Potenzial bis auf 28 Euro sieht.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,51 % und einem Kurs von 24,80EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 13:47 Uhr) gehandelt.





Gold & Silber auf Rekordjagd – 5 Produzenten mit Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!