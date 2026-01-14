    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerbio AktievorwärtsNachrichten zu Verbio

    Nach Kursverdopplung

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verbio nach Rekordrallye mit Verschnaufpause: Wie viel Luft ist noch drin?

    Die Papiere von Biosprit-Hersteller Verbio gehörten im vergangenen Jahr zu den absoluten Top-Performern im SDAX. Das Geschäft boomt, doch der Aktie droht erst einmal eine Verschnaufpause, so Analysten von Jefferies.

    Für Sie zusammengefasst
    Nach Kursverdopplung - Verbio nach Rekordrallye mit Verschnaufpause: Wie viel Luft ist noch drin?
    Foto: Monika Skolimowska - dpa-Zentralbild

    Beim Biokraftstoffhersteller Verbio nimmt die operative Erholung spürbar Fahrt auf. Nach Einschätzung von Jefferies hat sich das EBITDA im ersten Quartal deutlich verbessert. Treiber waren vor allem eine solide Auslastung der europäischen Anlagen sowie der Hochlauf des US-Geschäfts. Auch für das zweite Quartal rechnen die Analysten mit einer weiteren sequenziellen Verbesserung, gestützt durch zuletzt deutlich gestiegene Bioethanolpreise in Europa und entsprechend höhere Margen.

    Am Dienstag war die Verbio Aktie mit 12 Prozent Plus der klare Gewinner im SDAX. Am Mittwoch kühlt sich die Stimmung etwas ab und die Aktie notiert am Nachmittag rund 3,5 Prozent tiefer.

    Analysten von Jefferies mahnen nach der starken Rallye zur Vorsicht: Die Bioethanolpreise beginnen sich bereits wieder zu normalisieren. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, dürfte das Aufwärtspotenzial begrenzt bleiben. Mit einem vom Markt erwarteten EBITDA von rund 90 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2025/26 sieht Jefferies kaum Spielraum für positive Überraschungen, sofern die Spreads bis Ende des zweiten und im dritten Quartal weiter unter Druck geraten.

    Verbio

    -2,30 %
    +3,97 %
    +36,67 %
    +79,69 %
    +136,54 %
    -57,40 %
    -29,91 %
    +335,40 %
    +44,71 %
    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W

    Zusätzlichen Rückenwind liefert dagegen der Markt für Treibhausgasquoten. Jefferies kalkuliert einen zusätzlichen EBITDA-Beitrag von etwa 20 bis 25 Millionen Euro gegenüber 2025/26, basierend auf deutlich höheren Quotenpreisen. Die jüngste Reform des deutschen RED-III-Rahmens, die Emissionsminderungsziele bis 2040 verlängert und die Quotenpflicht auf alle fossilen Kraftstoffe ausweitet, dürfte laut Analysten die Marktintegrität stärken und die Preise weiter nach oben treiben.

    Die THG-Quote hat zuletzt rund 495 Euro erreicht und sich damit seit September nahezu verdoppelt. Der stärkste Ergebniseffekt wird für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2025/26 erwartet. Vor diesem Hintergrund hebt Jefferies seine EBITDA-Schätzungen für 2025/26 und 2026/27 um 13 beziehungsweise 12 Prozent an und erhöht das Kursziel auf 21 Euro. Nach der starken Performance der Aktie in den vergangenen 12 Monaten (137 Prozent) liegt dieses Kursziel allerdings unter dem aktuellen Niveau von rund 24 Euro.

    Etwas zuversichtlicher ist MWB-Analyst Leon Mühlenbruch, der für die Aktie noch Potenzial bis auf 28 Euro sieht.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,51 % und einem Kurs von 24,80EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 13:47 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nach Kursverdopplung Verbio nach Rekordrallye mit Verschnaufpause: Wie viel Luft ist noch drin? Die Papiere von Biosprit-Hersteller Verbio gehörten im vergangenen Jahr zu den absoluten Top-Performern im SDAX. Das Geschäft boomt, doch der Aktie droht erst einmal eine Verschnaufpause, so Analysten von Jefferies.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     