BitGo geht an die Börse:Der nächste große Krypto-Hit?

BitGo plant, an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol BTGO zu handeln. Die Bewertung des Unternehmens könnte bei einem Mittelwert des Preises auf rund 2 Milliarden US-Dollar steigen.

Der Bitcoin-Markt bleibt weiterhin stark volatil, doch das hält Krypto-Unternehmen nicht davon ab, ihre Börsengänge zu planen. Nach erfolgreichen Debüts von Circle Internet Group, Galaxy Digital und Bullish im Jahr 2025 bereitet sich nun auch das digitale Wallet- und Verwahrungsunternehmen BitGo auf den Börsengang vor. Das Unternehmen gab bekannt, dass es in der Woche vom 19. Januar 2026 rund 190 Millionen US-Dollar einnehmen möchte, indem es mehr als 11,8 Millionen Aktien zum Preis von 15 bis 17 US-Dollar verkauft.

Das Unternehmen hat sich als profitabel erwiesen, mit einem Nettogewinn von 156,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2024. Auch in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 konnte BitGo einen Nettogewinn von 35,3 Millionen US-Dollar verzeichnen.

Im Dezember 2025 erhielt das Unternehmen eine bedingte Genehmigung von der US-Bankenaufsichtsbehörde OCC, um seine Tochtergesellschaft BitGo Trust Company in eine national zugelassene Bank umzuwandeln. Diese Entscheidung unterstreicht das langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens.

Zudem kündigte BitGo an, sein institutionelles Derivatehandelsprogramm zu erweitern, um von der zunehmenden Beteiligung von Institutionen an den Märkten für digitale Vermögenswerte zu profitieren. CEO Mike Belshe betonte, dass Kunden zunehmend nach Möglichkeiten suchen, komplexere Strategien umzusetzen, da das institutionelle Interesse wächst.

Trotz des Erfolgs und der geplanten Expansion bleibt die hohe Volatilität der Krypto-Märkte eine Herausforderung. Ein Anstieg oder Rückgang des Bitcoin-Werts um 50 Prozent würde den Nettogewinn von BitGo laut Barron's um rund 135 Millionen US-Dollar beeinflussen. Analysten gehen davon aus, dass der Börsengang trotz der Volatilität eine wichtige Etappe für BitGo darstellen wird.

Jedoch, trotz der positiven Bilanz, stellt sich die Frage, ob der Börsengang von BitGo ein Erfolg wird, besonders im Vergleich zu kürzlich gescheiterten Börsengängen wie der von StubHub und der Winklevoss-Brüder-Kryptobörse Gemini Space Station. Dennoch ist BitGo im Krypto-Markt gut positioniert, um 2026 ein weiteres starkes Jahr für Börsengänge einzuleiten.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



