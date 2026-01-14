DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Südzucker auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Südzucker nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 11 auf 9 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein durchwachsenes Ergebnis folge auf schwache erste neun Monate des Geschäftsjahres, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der Zuckermarkt bleibe schwierig./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,29 % und einem Kurs von 9,185EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 13:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: Südzucker

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 9

Kursziel alt: 11

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

