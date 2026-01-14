Hoenle-Aktie - Wird aus dem aktuellen Kurs-Anstieg mehr?

Bald ist es wieder soweit: Der Murmeltier-Tag naht, der auf einen Brauch in Westfalen zurückgeht, wonach sich gemäß dem Wetter am 2. Februar entscheidet, ob der Winter vorbei ist oder noch ein paar Wochen andauert (das Thema wurde bekanntlich 1993 auch süffisant verfilmt). Die Frage, ob der Winter der Hoenle-Aktie (Hönle-Aktie) vielleicht vorbeigehen könnte, dort herrscht seit Jahren so eine Art Kurs-Winter, stellt sich dieser Tage auch wieder. Weiterlesen