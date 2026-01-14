RBC belässt Siemens Energy auf 'Outperform' - Ziel 150 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 127,8 auf Tradegate (14. Januar 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -0,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,99 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 102,31 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von -29,61 %/+25,15 % bedeutet.