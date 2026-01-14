ANALYSE-FLASH
RBC belässt Siemens Energy auf 'Outperform' - Ziel 150 Euro
- RBC belässt Siemens Energy auf "Outperform"
- Kursziel von 150 Euro nach Auktionen festgelegt
- Kapazitäten übertreffen Erwartungen mit 8,4 GW
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach Windkraftauktionen in Großbritannien mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Outperform" belassen. Die zugeteilten Kapazitäten hätten die Erwartungen mit 8,4 Gigawatt um mehr als das doppelte übertroffen, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Dies sei ein positives Signal für Unternehmen wie Siemens Energy oder Vestas als führende Offshore-Lieferanten im Vereinigten Königreich./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:05 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:05 / EST
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 127,8 auf Tradegate (14. Januar 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -0,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,99 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 102,31 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von -29,61 %/+25,15 % bedeutet.
Kursziel: 150 Euro
