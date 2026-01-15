Gold-Deal mit Signalwirkung: Dieses Unternehmen greift in Brasilien zu

Wie Gold Royalty am Mittwoch bekanntgab, hat sich das Unternehmen mit Dundee auf den Erwerb einer zusätzlichen Net Smelter Royalty (NSR) für die Goldmine Borborema in Brasilien für 45 Millionen US-Dollar geeinigt. Die Net Smelter Royalty ist ein prozentualer Anteil der Einnahmen, die ein Minenbetreiber aus dem Verkauf von Mineralien erzielt.

Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, soll die Transaktion vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen voraussichtlich im Januar abgeschlossen werden. Jonathan Goodman, CEO von Dundee sagte dazu: "Der Verkauf der Borborema-Lizenzgebühren an Gold Royalty ist eine umsichtige Kapitalallokationsentscheidung, die unsere strategische Priorität unterstützt, einen nachhaltigen Cashflow aus dem Bergbaubetrieb zu generieren. Die Monetarisierung der Lizenzgebühren in einer Transaktion, die den Nettoinventarwert (NAV) erheblich steigert, stellt Kapital zur Verfügung, um unsere betriebsorientierten Initiativen voranzutreiben, darunter die kürzlich angekündigte Joint-Venture-Partnerschaft mit Westhaven, und um weitere Möglichkeiten zu verfolgen, die einen signifikanten, langfristigen Cashflow für das Unternehmen generieren können."

Westhaven und Dundee teilten erst kürzlich mit, dass sie am 19. Dezember 2025 eine verbindliche Earn-In-Vereinbarung unterzeichnet haben. Diese räumt Dundee das exklusive Recht ein, sich mit bis zu 60 Prozent an mehreren Goldprojekten von Westhaven zu beteiligen. Voraussetzung für die Beteiligung ist, dass Dundee Projektkosten von insgesamt bis zu 85 Millionen Kanadischen Dollar übernimmt. Davon sind mindestens 30 Millionen Kanadische Dollar fest zugesagt. Der Erwerb der Beteiligung erfolgt schrittweise im Rahmen dieser Finanzierung.

Die Aktie von Gold Royalty ist am Mittwoch (14:25 MEZ) mit 1,51 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 4,16 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion