Börsen Update Europa - 14.01. - FTSE Athex 20 stark +2,23 %

Der MDAX steht bei 31.855,64 PKT und verliert bisher -1,29 %. Top-Werte: K+S +4,72 %, Porsche AG +1,36 %, TRATON +1,31 % Flop-Werte: United Internet -5,29 %, IONOS Group -4,59 %, RENK Group -4,06 %

Der DAX steht aktuell (13:59:53) bei 25.339,58 PKT und fällt um -0,22 %. Top-Werte: Bayer +6,10 %, BMW +3,40 %, Volkswagen (VW) Vz +1,94 % Flop-Werte: Fresenius Medical Care -4,70 %, Vonovia -2,89 %, Zalando -1,89 %

Der TecDAX steht bei 3.781,70 PKT und verliert bisher -1,27 %.

Top-Werte: Nagarro +1,30 %, Siemens Healthineers +0,47 %, Draegerwerk +0,21 %

Flop-Werte: ATOSS Software -5,95 %, United Internet -5,29 %, IONOS Group -4,59 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 6.020,49 PKT und verliert bisher -0,15 %.

Top-Werte: Bayer +6,10 %, BMW +3,40 %, Volkswagen (VW) Vz +1,94 %

Flop-Werte: SAFRAN -2,65 %, Adyen Parts Sociales -2,15 %, Infineon Technologies -1,46 %

Der ATX bewegt sich bei 5.427,25 PKT und steigt um +0,27 %.

Top-Werte: Wienerberger +2,15 %, BAWAG Group +1,38 %, Lenzing +1,23 %

Flop-Werte: CA-Immobilien-Anlagen -2,28 %, Immofinanz -2,06 %, PORR -1,91 %

Der SMI steht aktuell (13:59:56) bei 13.469,98 PKT und steigt um +0,66 %.

Top-Werte: Kuehne + Nagel International +3,20 %, Sika +2,21 %, Novartis +1,93 %

Flop-Werte: ABB -1,11 %, Partners Group Holding -1,01 %, Amrize -0,89 %

Der CAC 40 steht bei 8.352,03 PKT und verliert bisher -0,01 %.

Top-Werte: Kering +2,66 %, ORANGE +2,34 %, Societe Generale +1,76 %

Flop-Werte: Thales -2,84 %, SAFRAN -2,65 %, Eiffage -2,15 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.979,65 PKT und verliert bisher -0,17 %.

Top-Werte: Tele2 (B) +1,93 %, AstraZeneca +1,81 %, Telia Company +1,78 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -2,95 %, ABB -1,11 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,95 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:30) bei 5.500,00 PKT und steigt um +2,23 %.

Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +7,80 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,43 %, Coca-Cola HBC +1,26 %

Flop-Werte: Viohalco -1,99 %, Jumbo -0,51 %, Hellenic Telecommunications Organizations -0,51 %