K+S Aktie weiter im Aufwärtstrend - +4,72 % - 14.01.2026

Mit einer Performance von +4,72 % konnte die K+S Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die K+S Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,04 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 13,530€, mit einem Plus von +4,72 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

K+S ist ein führender Anbieter von Kali- und Magnesiumprodukten, mit starker Marktstellung in Europa und Nordamerika. Hauptkonkurrenten sind Nutrien, Mosaic und Uralkali. K+S punktet mit einer breiten Produktpalette und nachhaltigen Produktionsmethoden.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die K+S Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +15,47 %.

Allein seit letzter Woche ist die K+S Aktie damit um +4,26 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,25 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei K+S auf +7,59 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,29 % geändert.

K+S Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,26 % 1 Monat +12,25 % 3 Monate +15,47 % 1 Jahr +22,14 %

Informationen zur K+S Aktie

Es gibt 179 Mio. K+S Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,41 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

K+S Aktie jetzt kaufen?

Ob die K+S Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur K+S Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.