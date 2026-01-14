    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMindWalk Holdings AktievorwärtsNachrichten zu MindWalk Holdings
    MindWalk validiert die Präzision seiner Plattform mit einer bahnbrechenden Entdeckung zur pathogenen Form des Schlüsselproteins TDP-43 bei neurodegenerativen Erkrankungen

    14. Januar 2026 – VICTORIA, British Columbia / IRW-Press / MindWalk Holdings Corp. („MindWalk“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HYFT) hat heute die Entdeckung und Validierung von monoklonalen Antikörpern und Intrabodies bekannt gegeben, die selektiv gegen die fehlgefaltete, pathogene Form des Proteins TDP-43 gerichtet sind, die mit der Entstehung von amyotropher Lateralsklerose (ALS), frontotemporaler Demenz (FTD) sowie bestimmten Formen der Alzheimer-Erkrankung in Zusammenhang gebracht wird.

     

    Die Arbeiten belegen, dass MindWalk in der Lage ist, mit struktureller Präzision zwischen toxischen Proteinkonformationen und ihren gesunden Pendants zu unterscheiden, was seit langem eine Herausforderung in der Entwicklung von Arzneimitteln zur Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen darstellt. Durch die Definition des krankheitsverursachenden strukturellen Zustands und dessen Verankerung in einer bio-nativen Wet-Lab-Validierung löst das Unternehmen sowohl die strukturelle als auch die funktionelle Logik der Neurodegeneration und wandelt dieses Verständnis in selektive, evidenzbasierte biologische Assets um.

     

    „Diese Entdeckung bestätigt unsere Plattformstrategie“, so Dr. Jennifer Bath, President und Chief Executive Officer von MindWalk. „Wir ermitteln krankheitsdefinierende Proteinzustände und setzen diese Erkenntnisse in selektive, validierte Assets (Wirkstoffe) um, die auf nachvollziehbaren biologischen Erkenntnissen basieren.“

     

    Über die spezifische Biologie hinaus ermöglicht die Studie eine externe Validierung der Plattformfähigkeiten von MindWalk in einem kundenorientierten Umfeld und stärkt die Position des Unternehmens als vertrauenswürdiger Forschungspartner für komplexe neurodegenerative Programme.

     

    Die wissenschaftliche Studie in voller Länge mit dem Originaltitel „Rational Generation of Monoclonal Antibodies and Intrabodies Selective for Pathogenic TDP-43“ finden Sie auf bioRxiv (DOI: 10.1101/2025.06.10.658846).

     

    Über MindWalk

     

    MindWalk ist ein Bio-Native-KI-Unternehmen, das die Arzneimittelforschung und -entwicklung revolutioniert. Basierend auf seiner patentierten HYFT-Technologie und seiner Plattform LensAI vereint MindWalk Sequenz, Struktur, Funktion und Literatur in einer einzigen Berechnungssprache und schließt den Kreis mit einem vollständig integrierten Nasslabor (Wet Lab). Die Plattform ermöglicht eine rasche Epitopkartierung, ein De-novo-Moleküldesign, die Erforschung von In-silico-Impfstoffen sowie die Analyse von Biologika im Populationsmaßstab, um Erkenntnisse schnell und präzise in validierte Wirkstoffkandidaten umzuwandeln.

