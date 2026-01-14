    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAntimony Resources AktievorwärtsNachrichten zu Antimony Resources

    Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) informiert über seine aktuellen Pläne für das Antimonprojekt Bald Hill in New Brunswick, Kanada im Jahr 2026

    Antimony Resources Corp. (CSE - ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) informiert über seine aktuellen Pläne für das Antimonprojekt Bald Hill in New Brunswick, Kanada im Jahr 2026
    Vancouver, Kanada – 14. Januar 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das „Unternehmen“ oder „Antimony Resources“ oder „ATMY“) freut sich, im Folgenden seine weiteren Pläne für die Erschließung des Antimonprojekts Bald Hill in der kanadischen Provinz New Brunswick zu präsentieren.

     

    Geplante Explorationsaktivitäten im Jahr 2026

     

    Der Schwerpunkt von ATMYs Explorationstätigkeiten im Projekt Bald Hill in der ersten Jahreshälfte 2026 wird auf der weiteren Erschließung der antimonreichen Stibnitmineralisierung liegen. Das Programm umfasst 10.000 Meter Definitionsbohrungen und dient der Abgrenzung der Hauptzone in Richtung Norden und Süden sowie in die Tiefe. Das Ziel der Definitionsbohrungen besteht darin, eine Bohrdichte innerhalb der Hauptzone der Mineralisierung zu definieren, die für die Erschließung einer Erstressource (Maiden Resource) ausreichend ist.

     

    Das Potenzial der Lagerstätte wurde im Jahr 2025 in einem NI 43-101-konformen Fachbericht dargestellt (2025 NI43-101 Technical Report). Der Fachbericht schätzt die potenziellen Mengen und Erzgehalte im Bohrgebiet – dem Ziel unserer Explorationsaktivitäten – auf 2,7 Millionen Tonnen mit einem Erzgehalt zwischen 3 % und 4 % Antimon (80.000 bis 106.000 Tonnen enthaltenes Antimon)1. Der bisherige Arbeitsumfang von Antimony Resources Corp. reicht noch nicht aus, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und der Erzgehalt haben konzeptionellen Charakter, da die bisher durchgeführten Explorationsarbeiten noch keine Bestimmung der Mineralressourcen zulassen. Es ist zudem ungewiss, ob der entsprechende Zielbereich im Rahmen der zukünftigen Exploration überhaupt als Mineralressource definiert werden kann.

     

     NATIONAL INSTRUMENT 43-101 TECHNICAL REPORT: BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA NTS 21G/09, erstellt für Antimony Resources am 28. Oktober 2025. Autor: John Langton, M.Sc., P. GEO., - JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.

     

    Die Feldarbeiten der Geologen und Prospektoren von ATMY waren erfolgreich und haben zur Auffindung von zwei noch unerforschten Zonen mit antimonführender Stibnitmineralisierung südlich (Bald Hill South) und westlich (Zone Marcus) der Hauptzone geführt. Diese werden im Rahmen unseres Explorationsprogramms 2026 anhand von Grabungen und Bohrungen exploriert und weiter erschlossen. Diese Entdeckungen lassen auf ein deutlich größeres Mineralisierungssystem bei Bald Hill schließen. Weitere Explorationsarbeiten in einem größeren Bereich des Konzessionsgebiets, einschließlich Prospektion, Kartierung und Bodenprobenahme, werden in das Explorationsprogramm 2026 aufgenommen.

    
