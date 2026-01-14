    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Catalyx präsentiert KI-gestützte Lösung zur Linienfreigabe, um Produktionsengpässe in der Biowissenschaft zu reduzieren

    Der neue OpenLine Clearance Assistant 3.0 nutzt eine bahnbrechende Technologie zur Aufrechterhaltung eines ununterbrochenen Produktionsflusses

    NEWTOWN, Pennsylvania, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Angesichts von Produktionsengpässen, die Hersteller in den Biowissenschaften Millionen an Produktivitätsverlusten kosten, hat Catalyx heute OpenLine LineClearance Assistant 3.0 vorgestellt, eine bahnbrechende KI-gestützte Lösung, die dieses Problem angeht. Die neue Lösung verwandelt die Linienfreigabe in einen vollautomatischen digitalen Prozess, der die Produktwechselzeit beschleunigt, die Ausfallzeiten minimiert und die betriebliche Effizienz maximiert.

    A technician operates Catalyx's new OpenLine LineClearance Assistant 3.0, digitally monitoring and verifying line clearance procedures in real-time

    „Mit unserer neuen Lösung beseitigt Catalyx das Hindernis der Linienfreigabe in der Produktion und bietet einen schnelleren Linienumschlag, verbesserte Genauigkeit und eine Lösung, die die Einhaltung von Vorschriften in modernen Life-Science-Umgebungen ermöglicht", sagte Mario L. Rocci Jr., CEO von Catalyx. „Wir haben das System mit einer Intelligenz entwickelt, die lernt, sich anpasst und sich jeden Tag durch geführte Rückmeldungen und Überprüfungen des Bedieners verbessert."

    Bahnbrechende Technologie
    OpenLine LineClearance Assistant 3.0 führt fortschrittliches KI-Training und maschinelles Sehen ein und kombiniert automatisierte Intelligenz mit strukturierter menschlicher Aufsicht, um den Einsatz und Betrieb digitaler Prozesse bei der Linienfreigabe zu vereinfachen, einem wichtigen Qualitätssicherungsprozess, der sicherstellt, dass die Produktionsanlagen zwischen den Produktläufen ordnungsgemäß gereinigt und konfiguriert werden. Zu den wichtigsten Innovationen gehören:

    • Revolutionäre selbstheilende Prüfintelligenz, die automatisch Leistungsanpassungen auf der Grundlage realer Ergebnisse erstellt und vorschlägt, wobei die Änderungen von qualifiziertem Personal angeleitet, überprüft und genehmigt werden, um die Prüfgenauigkeit kontinuierlich zu verbessern
    • Hochentwickelte KI-gestützte Bildverarbeitung zur Überprüfung von Produktionslinien auf Materialreste und fehlerhafte Komponenten zwischen den Produktionsläufen, wobei die Inspektionen in Millisekunden mit einem vollständigen digitalen Inspektionsprotokoll abgeschlossen werden
    • Optimierte Modellschulung in der Anwendung und verbesserte Bildverwaltung, die eine schnellere Inspektionsprüfung und eine bessere Handhabung komplexer Produktionsumgebungen ermöglichen

    Behebung branchenweiter Herausforderungen

