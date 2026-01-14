DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Mercedes-Benz Group auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Buy" belassen. "Kann ein einzelnes Automodell einen Unterschied machen?" - diese Frage warf der Analyst Tim Rokossa in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar auf. Und er gab auch gleich eine Antwort: "Ja, die S-Klasse." Das Oberklassemodell, für das Ende 2026 ein Facelift ansteht, sei "Eckpfeiler der Profitabilität" der Schwaben. Historisch habe fast jede neue Generation oder deutliche Überarbeitung für robuste Absatzvolumina gesorgt und sich auch merklich bei den Gewinnen gezeigt./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 61,01EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 14:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tim Rokossa

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 79

Kursziel alt: 79

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

