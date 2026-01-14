    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    e.Anleihe fordert Dual Track im Schutzschirmverfahren – Gläubiger eingeladen

    Im Schutzschirmverfahren der Noratis AG drängt die e.Anleihe GmbH auf Klarheit: Dual Track, Sanierungskonzept und Prüfung offener Forderungen stehen im Fokus.

    e.Anleihe fordert Dual Track im Schutzschirmverfahren – Gläubiger eingeladen
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • e.Anleihe GmbH fordert ein Dual Track im Schutzschirmverfahren der Noratis AG, um die Interessen der Anleihegläubiger zu schützen.
    • Eine virtuelle Informationsveranstaltung für Anleihegläubiger findet am 21. Januar 2026 um 16:00 Uhr statt.
    • Die e.Anleihe GmbH ist im Gläubigerausschuss der Noratis AG und steht im Austausch mit dem Sachwalter Dr. Andreas Kleinschmidt.
    • Es wird gefordert, dass das Management der Noratis AG ein Sanierungskonzept vorlegt und die Beiträge der Stakeholdergruppen klärt.
    • Bedenken bezüglich möglicher Interessenkonflikte zwischen der Geschäftsführung der Noratis AG und dem Großaktionär IMMOWERK werden geäußert.
    • Die e.Anleihe GmbH bittet den Sachwalter, die ausstehende Forderung von 16 Mio. Euro gegenüber den Großaktionären zu prüfen.






    Autor
    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    Im Schutzschirmverfahren der Noratis AG drängt die e.Anleihe GmbH auf Klarheit: Dual Track, Sanierungskonzept und Prüfung offener Forderungen stehen im Fokus.
