e.Anleihe fordert Dual Track im Schutzschirmverfahren – Gläubiger eingeladen
Im Schutzschirmverfahren der Noratis AG drängt die e.Anleihe GmbH auf Klarheit: Dual Track, Sanierungskonzept und Prüfung offener Forderungen stehen im Fokus.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- e.Anleihe GmbH fordert ein Dual Track im Schutzschirmverfahren der Noratis AG, um die Interessen der Anleihegläubiger zu schützen.
- Eine virtuelle Informationsveranstaltung für Anleihegläubiger findet am 21. Januar 2026 um 16:00 Uhr statt.
- Die e.Anleihe GmbH ist im Gläubigerausschuss der Noratis AG und steht im Austausch mit dem Sachwalter Dr. Andreas Kleinschmidt.
- Es wird gefordert, dass das Management der Noratis AG ein Sanierungskonzept vorlegt und die Beiträge der Stakeholdergruppen klärt.
- Bedenken bezüglich möglicher Interessenkonflikte zwischen der Geschäftsführung der Noratis AG und dem Großaktionär IMMOWERK werden geäußert.
- Die e.Anleihe GmbH bittet den Sachwalter, die ausstehende Forderung von 16 Mio. Euro gegenüber den Großaktionären zu prüfen.
