    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGold Royalty AktievorwärtsNachrichten zu Gold Royalty
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gold Royalty gibt Erwerb weiterer Borborema-Lizenzgebühren bekannt

    Gold Royalty gibt Erwerb weiterer Borborema-Lizenzgebühren bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia – 14. Januar 2026 – Gold Royalty Corp. („Gold Royalty” oder das „Unternehmen”) (NYSE American: GROY) (- https://www.commodity-tv.com/play/gold-royalty-acquires-a-royalty-on-t ... -) freut sich bekannt zu geben, dass man eine Vereinbarung zum Erwerb einer Nettoschmelzabgabe (die „Lizenzgebühr“) für die Goldmine und das Grundstück Borborema („Borborema-Projekt”) von Dundee Corporation („Dundee”) zu einem Gesamtpreis von 45 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat, der sich aus 30 Millionen US-Dollar in bar und 3.571.429 neu ausgegebenen Stammaktien des Unternehmens auf Basis eines 20-Tage-VWAP von 4,20 US-Dollar zusammensetzt.

     

    Die Lizenzgebühr gilt für das Borborema-Projekt, das von Aura Minerals Inc. („Aura Minerals“) betrieben wird. Der Lizenzgebührensatz beträgt 1,5 % der Nettoschmelzerträge auf die ersten 1,5 Millionen Unzen („Moz“) der zahlbaren Goldproduktion und 1,0 % bis zu einer Produktion von 2,0 Moz zahlbarem Gold (danach null).

     

    Die Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und wird voraussichtlich im Januar 2026 abgeschlossen sein. Taurus Mining Royalty Fund, L.P. („Taurus“) hat dem Unternehmen mitgeteilt, dass es im Rahmen der zuvor angekündigten gegenseitigen Kooperationsvereinbarung zwischen den Parteien an dieser Investition teilnehmen möchte. Taurus beabsichtigt, eine wirtschaftliche Beteiligung in Höhe der Hälfte der im Rahmen der Transaktion erworbenen Lizenzgebühr für 22,5 Millionen US-Dollar in bar zu erwerben. Die Beteiligung von Taurus unterliegt unter anderem dem Abschluss der geplanten Akquisition und der Fertigstellung einer endgültigen Beteiligungsvereinbarung sowie anderen üblichen Bedingungen.

     

    Diese zusätzliche Borborema-Lizenzgebühr ergänzt die bestehende Lizenzgebühr des Unternehmens für die Goldmine Borborema, die aus einer NSR-Lizenzgebühr von 2,0 % besteht, vorbehaltlich einer Reduzierung auf eine NSR-Lizenzgebühr von 0,5 %, nachdem 725.000 Unzen zahlbares Gold in der Mine gefördert wurden. Die bestehende Lizenzgebühr unterliegt außerdem dem Rückkauf durch den Betreiber, sobald entweder 2,25 Mio. Unzen zahlbares Gold gefördert wurden oder das Jahr 2050 erreicht ist, je nachdem, was früher eintritt. Gold Royalty hat außerdem die Option, bei Rückzahlung seines goldgebundenen Darlehens eine zusätzliche NSR-Gebühr in Höhe von 0,5 % für die Goldmine Borborema zu erhalten, vorbehaltlich ähnlicher Rückkaufrechte des Betreibers.

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Gold Royalty gibt Erwerb weiterer Borborema-Lizenzgebühren bekannt Vancouver, British Columbia – 14. Januar 2026 – Gold Royalty Corp. („Gold Royalty” oder das „Unternehmen”) (NYSE American: GROY) (- https://www.commodity-tv.com/play/gold-royalty-acquires-a-royalty-on-the-copper-gold-project-pedra-branca-in-brazil/ …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     