Gold Royalty gibt Erwerb weiterer Borborema-Lizenzgebühren bekannt

Vancouver, British Columbia – 14. Januar 2026 – Gold Royalty Corp. („Gold Royalty” oder das „Unternehmen”) (NYSE American: GROY) (- https://www.commodity-tv.com/play/gold-royalty-acquires-a-royalty-on-t ... -) freut sich bekannt zu geben, dass man eine Vereinbarung zum Erwerb einer Nettoschmelzabgabe (die „Lizenzgebühr“) für die Goldmine und das Grundstück Borborema („Borborema-Projekt”) von Dundee Corporation („Dundee”) zu einem Gesamtpreis von 45 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat, der sich aus 30 Millionen US-Dollar in bar und 3.571.429 neu ausgegebenen Stammaktien des Unternehmens auf Basis eines 20-Tage-VWAP von 4,20 US-Dollar zusammensetzt.

Die Lizenzgebühr gilt für das Borborema-Projekt, das von Aura Minerals Inc. („Aura Minerals“) betrieben wird. Der Lizenzgebührensatz beträgt 1,5 % der Nettoschmelzerträge auf die ersten 1,5 Millionen Unzen („Moz“) der zahlbaren Goldproduktion und 1,0 % bis zu einer Produktion von 2,0 Moz zahlbarem Gold (danach null).

Die Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und wird voraussichtlich im Januar 2026 abgeschlossen sein. Taurus Mining Royalty Fund, L.P. („Taurus“) hat dem Unternehmen mitgeteilt, dass es im Rahmen der zuvor angekündigten gegenseitigen Kooperationsvereinbarung zwischen den Parteien an dieser Investition teilnehmen möchte. Taurus beabsichtigt, eine wirtschaftliche Beteiligung in Höhe der Hälfte der im Rahmen der Transaktion erworbenen Lizenzgebühr für 22,5 Millionen US-Dollar in bar zu erwerben. Die Beteiligung von Taurus unterliegt unter anderem dem Abschluss der geplanten Akquisition und der Fertigstellung einer endgültigen Beteiligungsvereinbarung sowie anderen üblichen Bedingungen.

Diese zusätzliche Borborema-Lizenzgebühr ergänzt die bestehende Lizenzgebühr des Unternehmens für die Goldmine Borborema, die aus einer NSR-Lizenzgebühr von 2,0 % besteht, vorbehaltlich einer Reduzierung auf eine NSR-Lizenzgebühr von 0,5 %, nachdem 725.000 Unzen zahlbares Gold in der Mine gefördert wurden. Die bestehende Lizenzgebühr unterliegt außerdem dem Rückkauf durch den Betreiber, sobald entweder 2,25 Mio. Unzen zahlbares Gold gefördert wurden oder das Jahr 2050 erreicht ist, je nachdem, was früher eintritt. Gold Royalty hat außerdem die Option, bei Rückzahlung seines goldgebundenen Darlehens eine zusätzliche NSR-Gebühr in Höhe von 0,5 % für die Goldmine Borborema zu erhalten, vorbehaltlich ähnlicher Rückkaufrechte des Betreibers.