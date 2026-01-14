UBS stuft Nordea auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea beim Kursziel von 191 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals dürften am unterdurchschnittlichen Lauf der Aktien von Nordeuropas Banken kaum etwas ändern, schrieb Johan Ekblom am Dienstagabend vor der Berichtssaison. Der Experte geht skeptisch ins Jahr 2026. Er sieht auch für die zum Kauf empfohlenen Aktien von Nordea, Danske und Noba in Europa bessere Alternativen./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 17:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 17:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 16,69EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 14:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Johan Ekblom

Analysiertes Unternehmen: Nordea

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

