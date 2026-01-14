Nicht Barrick Mining: Diese Gold- & Silber-Aktie hat 2026 enormes Potenzial

Abseits von Gold und Silber geht es zur Stunde ebenfalls hoch her. So hat der Kupferpreis die 6 USD überwunden und damit ein starkes Kaufsignal ausgelöst und auch Platin lässt es aktuell krachen .

Die Rekordjagd findet ihre Fortsetzung. Gold hat die 4.600 US-Dollar übersprungen und sich oberhalb dieser wichtigen Marke festgesetzt. Es gibt wohl keinen Zweifel daran, dass der Goldpreis die 5.000 US-Dollar nun endgültig ins Visier genommen hat . Silber treibt indes seine Rallye erbarmungslos voran. Der Sprung über die 90 US-Dollar öffnet dem Silberpreis die Tür in Richtung 100 US-Dollar . Und dabei muss es angesichts der beeindruckenden Stärke und des unfassbaren Momentums nicht bleiben.

Investments in Gold und Silber haben enorme Strahlkraft

Angesichts des schwachen US-Dollars und der zahlreichen geo- und wirtschaftspolitischen Brandherde haben Investments in Gold und Silber eine enorme Strahlkraft. Dabei können Anleger und Investoren aus einem ganzen Potpourri von Möglichkeiten wählen. Eine immer größere Beliebtheit haben Gold-ETFs und Silber-ETFs. Aber insbesondere bei Gold sind es auch Goldbarren und Goldmünzen, auf die Anleger und Investoren verstärkt zugreifen, um sichere Häfen anzusteuern. Die Auswahl an Aktien von Gold- und Silberproduzenten ist schier unerschöpflich. An den Großen der Branche – Barrick Mining, Newmont Corp., Agnico Eagle Mines oder aber Pan American Silver, Hecla Mining und Fresnillo kommt man jedoch kaum vorbei. Die Aktien von Streamingunternehmen führen da eher ein Schattendasein. Dabei haben diese Aktien insbesondere in volatilen Marktphasen ihre Vorteile. Zu den bekanntesten Vertretern zählt hier Wheaton Precious Metals.

Wheaton Precious Metals - Geschäftsmodell „Silber- & Gold-Streaming“ kurz erklärt

Das Geschäftsmodell der Kanadier ist schnell erklärt. Wheaton Precious Metals schließt Verträge mit Minenbetreibern ab und leistet oftmals eine Vorabzahlung. Im Gegenzug räumt der Minenbetreiber Wheaton Precious Metals das Recht ein, einen definierten prozentualen Anteil an der Produktion zu einem vorher festgelegten Ankaufspreis zu erwerben. Dabei können sich die Verträge auf sämtliche Metalle erstrecken – Gold, Silber, Kupfer aber auch Zink etc.

Wheaton Precious Metals hat sich vornehmlich auf Silber und Gold fokussiert. Die Vorteile für beide Vertragsseiten liegen auf der Hand. Durch die von Wheaton Precious Metals geleistete Vorabzahlung - oftmals in beträchtlicher Höhe - bekommt der Minenbetreiber finanziellen Spielraum und damit die Gelegenheit, die Mine weiterzuentwickeln, aufzubauen oder anfallende Investitionen zu tätigen – und das, ohne dabei die Bank bemühen zu müssen. Gleichzeitig garantieren die festen Abnahmepreise ihm kontinuierliche Einnahmen; gerade wenn es um Beiprodukte geht, hat dieser Ansatz für den Minenbetreiber Vorteile.

Die Vorteile für Wheaton Precious Metals liegen ebenfalls auf der Hand. Die operativen Risiken sind geringer, als bei den Minenbetreibern. Steigende Produktionskosten haben keine Auswirkung. Brenzlig wird es allerdings, wenn die Mine ihren Betrieb vorübergehend einstellen muss. Die vereinbarten Ankaufspreise liegen meist sehr deutlich unter den aktuellen Weltmarktpreisen, sodass das Wheaton Precious Metals hohe Margen quasi garantiert.

Finanzkennzahlen und Dividende

Dass das Geschäftsmodell von Wheaton Precious Metals überaus gut funktioniert, verdeutlichten nicht zuletzt die Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2025. Das Unternehmen gab den Umsatz mit 476,257 Mio. US-Dollar an. Das ist im Vergleich zum 3. Quartal 2024 ein sattes Plus von 54,5 Prozent. Der bereinigte Gewinn stieg im Jahresvergleich sogar um knapp 84 Prozent auf nunmehr 281,054 Mio. US-Dollar. Der operative cashflow erhöhte sich im Vergleich zum 3. Quartal 2024 von 254,337 Mio. US-Dollar auf nun 382,953 Mio. US-Dollar. Das Unternehmen gab die Quartalsdividende mit 0,165 US-Dollar an.

Wheaton Precious Metals Aktie: Chancen und Risiken

Wheaton Precious Metals verfügt über ein exzellent diversifiziertes Projektportfolio und strotzt nur so vor fundamentaler Stärke. Die Kanadier sind schuldenfrei und haben 1,2 Mrd. US-Dollar auf der hohen Kante. Die Aktie profitierte bereits in der Vergangenheit von den anziehenden Gold- und Silberpreisen. Im Vergleich zu reinen Produzentenaktien ist Wheaton Precious Metals etwas defensiver. Anders ausgedrückt: Sie reagiert nicht ganz so euphorisch wie Produzentenaktien auf Preisanstiege der Edelmetalle, gerät aber auch nicht gleich bei geringsten Rücksetzern von Gold und Silber ins Wanken.

Aus charttechnischer Sicht ist der Weg für die Aktie auf der Oberseite frei. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. Die zentrale Unterstützung ist in den Kursbereich von 115 US-Dollar / 110 US-Dollar zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Trotz enormer Chancen gibt es Risiken. Sollte eine Mine die Produktion temporär einstellen müssen, hat das Auswirkungen auf Wheaton Precious Metals. Aber auch die Finanzierung von Projekten, die sich noch in einem recht frühen Stadium der Entwicklung befinden, birgt Risiken. Solche Projekte können scheitern oder erst verzögert in die Produktion gehen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

