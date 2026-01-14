Integration rasant vollzogen

Nach der jüngsten Übernahme im vergangenen Oktober kann der internationale Anbieter von dezentralen Wasseraufbereitungssystemen und Membrantechnologie, De.mem, mit einer neuen Erfolgsmeldung die Investoren überraschen: Seit Anfang des Monats ist die im Oktober übernommene Core Chemicals ins bestehende Unternehmen von De.mem integriert. Erste Synergieeffekte zeigen Wirkung.

Da Core Chemicals nun vollständig in die bestehenden Aktivitäten von De.mem in Perth integriert ist, kann das Unternehmen wie erwartet Kostensynergien erzielen. Core Chemicals wird nun vom De.mem-Betrieb in Canning Vale, Westaustralien, aus verwaltet. Zudem übertrifft das neu erworbene Unternehmen die Erwartungen deutlich, denn es erzielte im November einen Umsatz von 675.000 AUD. Zusätzlich verweist De.mem auf die laufende Diversifizierung der Umsätze und auf die starke Kundenpipeline auch außerhalb der Region Westaustralien.

„Core Chemicals hat im ersten Monat nach der Übernahme eine starke Leistung gezeigt“, sagt De.men Firmenchef Andreas Kröll. Dies unterstreiche den Wertbeitrag der fusionierten Unternehmen und ebenso die Gründe für die Transaktion.

Die in Westaustralien ansässige Core Chemicals ist ein Anbieter von Spezialchemikalien und Dienstleistungen für den dortigen Goldminensektor. Die Produkte des Unternehmens helfen Goldminenkunden, die Goldextraktion zu maximieren und winzige Goldfragmente aus dem Raffinationsabfallstrom zurückzugewinnen.

Übernahme eines jungen Unternehmens

Core Chemicals ist noch ein recht junges Unternehmen, das 2022 von einem in der Branche sehr erfahrenen Firmenchef, Kit Chia, gegründet und somit schnell erfolgreich wurde. Core Chemicals bedient bisher 18 Kunden aus dem Goldminensektor Westaustraliens mit wachsenden Umsätzen auf wiederkehrender Basis. Für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025 erzielt das Unternehmen etwa 4 Mio. AUD Umsatz und rund 730.000 AUD Gewinn vor Steuern.

Wachstumschancen sind vielversprechend

Die Umsatzqualität wird nun durch Diversifizierung nach Kunden und Regionen optimiert. Core Chemicals führt zudem Gespräche mit potenziellen Kunden in Queensland, Tasmanien und in der Region Asien/Pazifik und nutzt dabei das bestehende Kundennetzwerk von De.mem. „Gemeinsam sind wir in der Lage, australischen Goldminenbetreibern Wasseraufbereitungsprodukte, Chemikalien und Dienstleistungen aus einer Hand anzubieten. Die Wachstumsaussichten sind vielversprechend“, so Kröll weiter.