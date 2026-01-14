UBS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Sell'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC auf "Sell" belassen. Die Präsentationen von FMC, Alcon und GE Healthcare auf einer Fachkonferenz seien durchwachsen gewesen, schrieb Graham Doyle am Dienstagabend. Der Dialysekonzern FMC habe einige Herausforderungen benannt und 2026 bei einigem Gegenwind als Übergangsjahr bezeichnet./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 22:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 22:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,74 % und einem Kurs von 37,60EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Graham Doyle
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
