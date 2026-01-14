UBS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC auf "Sell" belassen. Die Präsentationen von FMC, Alcon und GE Healthcare auf einer Fachkonferenz seien durchwachsen gewesen, schrieb Graham Doyle am Dienstagabend. Der Dialysekonzern FMC habe einige Herausforderungen benannt und 2026 bei einigem Gegenwind als Übergangsjahr bezeichnet./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 22:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 22:47 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,74 % und einem Kurs von 37,60EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 14:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Graham Doyle

Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



