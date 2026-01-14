United Internet schwach - MWB: kein weiteres Aufwärtspotenzial

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie

Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 25,25 auf Tradegate (14. Januar 2026, 14:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um -2,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,20 %.

Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 5,48 Mrd..

United Internet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der United Internet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -12,40 %/+22,63 % bedeutet.