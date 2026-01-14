    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnited Internet AktievorwärtsNachrichten zu United Internet

    AKTIE IM FOKUS

    United Internet schwach - MWB: kein weiteres Aufwärtspotenzial

    • United Internet-Aktien fallen um 5% auf 28,34 Euro.
    • Analyst sieht keine neuen Kurstreiber für die Aktie.
    • Kurs seit November um 25% gestiegen, keine Potenziale.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem starken Lauf seit ihrem Zwischentief im November haben die Aktien von United Internet am Mittwoch kräftig nachgegeben. Sie weiteten ihre leichten Vortagesverluste aus und sackten um 5,0 Prozent auf 28,34 Euro ab. Damit waren sie Schlusslicht im MDax .

    MWB Research sieht nach der erfolgreichen Migration der 1&1 -Mobilfunkkunden und dem internen Verkauf von Versatel keine neuen Kurstreiber. Der Aktienkurs sei seit Mitte November um rund 25 Prozent gestiegen und weiteres Aufwärtspotenzial angesichts der aktuellen Bewertung nicht mehr sichtbar, schrieb Analyst Thomas Wissler und strich seine Kaufempfehlung./ck/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie

    Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 25,25 auf Tradegate (14. Januar 2026, 14:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um -2,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 5,48 Mrd..

    United Internet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der United Internet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -12,40 %/+22,63 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
