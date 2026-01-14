UBS stuft SIEMENS AG auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Die Entwicklungen der Industrie-Automatisierung in China seien eindeutig positiv für die Münchner, schrieb Andre Kukhnin am Dienstag in seinem Branchenkommentar. Entgegen erheblicher Bedenken und Konkurrenzdruck durch das Unternehmen Inovance verwies der Experte auf Preissteigerungen./ag/tih
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 259,8EUR auf Tradegate (14. Januar 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.
